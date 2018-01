Video/ Capo d'Orlando Ventspils (68-79): highlights della partita (Champions League)

Video Capo d'Orlando Ventspils (risultato finale 68-79): highlights della partita di basket nella 13^ giornata della Champions League. Biancoblu sempre fanalino di coda.

Video Capo d'Orlando Ventspils (LaPresse)

Il Ventispils rispetta il pronostico iniziale ed espugna il Pafantozzi di Capo d'Orlando col punteggio di 68-79, una vittoria sofferta più del previsto per i lettoni che hanno conquistato nell'ultimo quarto, iniziato sul punteggio di parità ma deciso dalle triple realizzate nel quarto periodo. Dopo l'immediato canestro messo a segno da Ubilla, l'Orlandina riesce a reagire grazie alla tripla di Maynor che ribalta subito il risultato che resta fermo a lungo per i tanti errori di entrambe le formazioni, poi i siciliani riescono ad allungare fino al 11-5 grazie ai canestri di Kulboka e Atsur che costringono coach Stelmahers a ricorrere al primo time out. Dopo la sosta i lettoni riescono a reagire riuscendo a rimontare fino al 12-15 grazie soprattutto a Lomasz autore di ben sette punti, il primo quarto si è così chiuso sul 16-75 grazie ai due tiri liberi di Ubilla.

Il secondo periodo viene iniziato meglio dagli ospiti che riescono ad aumentare il vantaggio fino a tre lunghezze ma l'Orlandina grazie a Atsur e a due liberi trasformati da Jakovics riescono a portarsi avanti sul 22-21. Tantissimi errori per gli attacchi molto fallosi questa serata consentono al punteggio di rimanere bloccato sul 25-22 fino a quando Kulbova con una pesante tripla pareggia lo score sul 25-25. Il match è poi proseguito in maniera molto equilibrata sino alla sirena che ha mandato i giocatori negli spogliatoi sul punteggio di 32-33 a causa di un errato tiro dalla lunetta di Alibegovic che ha fallito il pareggio, l'ultimo tentativo di Hamilton da tre punti è stato poi respinto dal canestro impedendo cosi agli ospiti di allungare ulteriormente.

INTERVALLO

La ripresa inizia con Kulboka protagonista, il giovane lituano difatti con due triple consecutive consente a Capo d'Orlando di allungare fino al 40-33 che costringe il coach ospite a fermare nuovamente il gioco con un time-out. A questo punto sale letteralmente in cattedra Jucikas che con 11 impressionanti punti realizzati consecutivi consente ai lettoni di ridurre notevolmente lo svantaggio fino 47-44. L'ultimo periodo inizia con Wojciechowski protagonista visto che il polacco con cinque punti consecutivi segnati ha consentito ai padroni di casa di portarsi avanti di due sul 58-56. Due errori consecutivi di Alibegovic ed una impressionante tripla realizzata da Ubilla permette agli ospiti di allungare decisamente fino al 58-63 che Lomasz con un'altra bomba da tre fissa lo score sul 60-68 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Due triple consecutive messe a segno questa volta da Iklovev fanno infuriare il coach ospite che chiama un altro time-out quando il risultato è sul 68-74. La partita si è poi definitivamente chiusa sulla tripla realizzata sulla sirena da Tomasz che ha fissato il punteggio sul 68-79. Capo d'Orlando saluta così con l'undicesima sconfitta consecutiva la competizione europea davanti al proprio pubblico dopo aver disputato una partita orgogliosa che è riuscito a mantenere in equilibrio fino al terzo periodo, nell'ultimo la qualità dei lettoni soprattutto dall'arco dei tre punti è uscita permettendo così al Ventspils di conquistare una vittoria che gli permette di continuare a sperare nel passaggio diretto ai playoff. Miglior marcatore dell'incontro è stato Ubilla con 20 punti, seguito dall'ottimo Kulboka che è riuscito a metterne a segno 19; il giovane lituano ha conquistato 7 rimbalzi, due in meno del migliore in campo, Hamilton che ha chiuso a quota 9.