Olympiacos Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olympiacos Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018

05 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olympiacos Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olympiacos Olimpia Milano si gioca alle ore 20:00 di venerdì 5 gennaio: presso il Peace & Friendship Stadium del Pireo va in scena la prima giornata di ritorno nel girone unico di basket Eurolega 2017-2018. Per l’Olimpia è un dentro o fuori: la situazione di classifica (4 vittorie e 11 sconfitte) è tale che sulla carta non ci sarebbe più la possibilità di arrivare alle prime otto posizioni che qualificano per i playoff, ma l’andamento di alcune squadre e l’alta competitività ci dicono che qualche crollo potrebbe esserci e, considerato che in assoluto la distanza da colmare non è amplissima, Milano ha il dovere di provarci. L’Olympiacos è la seconda forza della classifica, con bilancio “ribaltato” (11-4): approfittando del passo lento di Real Madrid e Fenerbahçe i greci hanno la possibilità di giocarsi il primo posto nel girone, cosa che gli consentirebbe di incrociare l’ottava nei quarti di finale. Il che non è ovviamente l’assicurazione di turno morbido, ma sarebbe sicuramente meglio che andare a giocarsela contro uno squadrone (oggi il Panathinaikos, terzo, dovrebbe affrontare il Real Madrid).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olympiacos Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrete seguirla attraverso il portale Eurosport Player: qui, pagando una quota per l’abbonamento, avrete a disposizione la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legapallacanestro.com arriveranno informazioni utili sulla partita del PalaBarbuto, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI OLYMPIACOS

L’Olympiacos arriva dall’inattesa sconfitta di Kaunas, contro uno Zalgiris che si sta rivelando come la grande sorpresa di questa Eurolega: un ko nel quale ai greci è stato fatale il 33,3% dall’arco così come la scarsa vena di Vassilis Spanoulis, 10 punti e 7 assist ma anche 2/8 dalla lunga distanza. Una sconfitta comunque indolore, perchè la classifica resta ottima e perchè il ko è arrivato con il roster decimato; anzi, resta da capire se contro Milano ci sarà qualche recupero illustre, perchè affrontare la squadra di Ioannis Sfairopoulos senza alcuni big sarebbe ovviamente meglio per l’Olimpia. I greci ad ogni modo stanno dimostrando di poter tornare ai livelli che hanno consentito loro di vincere per due edizioni consecutive l’Eurolega: in questa stagione hanno già battuto Fenerbahçe (in trasferta), Real Madrid e Cska Mosca, e questo è sicuramente un fattore importante se consideriamo che sono tutti successi utilissimi in caso di arrivo a pari punti e che in Turchia l’Olympiacos è andato a vincere senza Spanoulis, che era a mezzo servizio per la sfida al Real. Al Peace & Friendship Stadium la squadra del Pireo ha perso soltanto una partita in questo girone: curiosamente - e drammaticamente, almeno per i tifosi - il sentitissimo derby contro il Panathinaikos. Altro segnale comunque di una squadra che anche a mezzo servizio è capace di battere chiunque, e che ormai dovrebbe aver blindato il suo posto nei playoff.

QUI OLIMPIA MILANO

Dovrebbe arrivare questa sera l’esordio di Mindaugas Kuzminskas, che ha superato le visite mediche ed è pronto a dare il suo contributo: la speranza è che con lui la stagione europea di Milano prenda la decisiva svolta e non si trasformi in un rapido declino come lo scorso anno. Da qualche tempo ormai i roster sono costruiti per non avere rivali in Italia e, soprattutto, per fare strada in Eurolega; tuttavia da quel playoff perso incredibilmente contro il Maccabi Tel Aviv (2014) l’Olimpia è andata sempre in calo, fino all’esordio nel girone unico che ha portato in dote 8 vittorie e 22 sconfitte, e l’ultimo posto in classifica. La AX Armani ha perso le ultime due partite, sempre in volata: contro l’Unicaja Malaga e al Forum contro la Stella Rossa. Lo abbiamo già detto più volte, questa squadra non è mai davvero affondata nelle sue 11 sconfitte (se non alla Zalgirio Arena) e dunque dà la sensazione di potersela giocare con tutte, ma non ha il guizzo giusto per vincere le partite punto a punto e questo lascia intendere che dal punto di vista mentale manchi ancora qualcosa per arrivare davvero a giocarsi i playoff e l’ingresso nella Final Four. Sono sei le sconfitte nelle ultime sette: quando è iniziato il periodo negativo Milano aveva un record di 3-5, certo non entusiasmante ma anche utile per provare la rimonta in classifica. Adesso bisogna provare a vincere sempre e su qualunque campo, e potrebbe comunque non bastare.

© Riproduzione Riservata.