Avellino Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Avellino Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Si gioca in casa Sidigas per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Avellino Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Beniamino Manuel Attard e Alessandro Perciavalle. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Sidigas, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna: si gioca dunque oggi, domenica 7 gennaio alle ore 20.45, essendo questo il posticipo televisivo. Nella classifica di Serie A Avellino naturalmente spicca, essendo una delle tre squadre al comando con 20 punti, frutto di dieci vittorie e tre sconfitte: l’obiettivo più immediato è quello di chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata per avere la migliore posizione possibile nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. La Virtus Bologna invece di punti ne ha 14, in virtù di sette vittorie e sei sconfitte, dunque per il glorioso club emiliano le Final Eight vanno ancora conquistate: fare risultato ad Avellino non sarà facile, ma avrebbe naturalmente un grandissimo valore.

Avellino Virtus Bologna sarà la partita trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale visibile in chiaro al numero 57 del telecomando; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite il sito e l’applicazione di Rai Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

Per Avellino la situazione è naturalmente ottima e non potrebbe essere altrimenti per chi comanda la classifica: martedì sera la Sidigas ha vinto a Sassari per 88-95 dopo un tempo supplementare, una bellissima battaglia per due punti molto pesanti, visto che in Sardegna vincere è difficile per chiunque. Avellino d’altronde ha già saputo vincere sia contro Milano sia contro Venezia, dunque la squadra di coach Stefano Sacripanti ha tutte le carte in regola per rimanere davanti il più a lungo possibile. Gli unici problemi per gli irpini sono arrivati lontano da casa, avendo perso a Brescia, Brindisi e Cremona, ma al PalaDelMauro finora hanno perso tutti e naturalmente Avellino punta a far proseguire ancora questa eccellente striscia di successi casalinghi.

La Virtus Bologna ha invece avuto qualche alto e basso, tutto sommato comprensibile per una squadra che è pur sempre la neopromossa dalla Serie A2, sia pure naturalmente una neopromossa di lusso per blasone e per l’ambizione della società, che vuole riportare nel più breve tempo possibile la Virtus nelle posizioni che contano. Il primo obiettivo sarebbe dunque raggiungere le Final Eight di Coppa Italia e in tal senso ci sono rimpianti per numerose sconfitte maturate sul filo di lana, con pochissimi punti di scarto. Nelle ultime settimane però la Virtus Bologna sembra essere decollata, grazie alle tre vittorie consecutive ottenute contro Torino, Varese e Pistoia: ad Avellino sarà un test molto impegnativo, ma ci potrà dire fino a che punto sia cresciuta la squadra di coach Alessandro Ramagli e quanto invece resta ancora da fare per questa Virtus Bologna.

