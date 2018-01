Cremona Varese/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Cremona Varese info streaming video e tv, orario, risultato live. Derby lombardo al PalaRadi per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Varese (LaPresse)

Cremona Varese sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Michele Rossi e Andrea Bongiorni. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRadi di Cremona, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Vanoli, contrapposta in questo turno alla Openjobmetis Varese in uno dei tanti derby lombardi: si gioca dunque oggi, domenica 7 gennaio alle ore 19.15. Nella classifica di Serie A Cremona sta sicuramente meglio rispetto ai cugini: per la Vanoli 12 punti in virtù di sei vittorie e sette sconfitte, un ruolino di marcia che tiene la squadra di coach Meo Sacchetti ancora in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, naturalmente a patto di vincere oggi nel penultimo turno dell’andata; Varese invece deve pensare alla salvezza perché con 8 punti (quattro vittorie e ben nove sconfitte), appena due lunghezze sulla coppia che condivide attualmente l’ultimo posto, per la Openjobmetis è al momento doveroso pensare all’obiettivo fondamentale, senza voli pindarici che potrebbero essere rischiosi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cremona Varese non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Cremona è reduce dalla bellissima vittoria di martedì sul parquet della capolista Brescia in un altro derby lombardo (67-80): un colpaccio molto importante per la Vanoli, che ha messo fra sé e l’ultimo posto una distanza considerevole mentre l’ottavo posto adesso dista solamente due lunghezze e dunque si può pensare ad inseguire la Final Eight di Coppa Italia, come abbiamo già accennato. Quella di Brescia è stata la seconda vittoria esterna di Cremona, che però naturalmente ha costruito le proprie fortune soprattutto sul rendimento al PalaRadi, dove sono già cadute Pistoia, Sassari, Avellino e Brindisi. Adesso ottenere la quinta vittoria fra le mura amiche sarebbe fondamentale, per poi cercare settimana prossima il colpaccio a Capo d’Orlando (campo ostico ma non impossibile) nell’ultimo turno del girone d’andata che metterà tutti i verdetti in ottica Coppa Italia. Con un ottimo Darius Johnson-Odom in attacco, sognare è lecito.

Varese invece come abbiamo detto non se la passa bene e la sconfitta di martedì sul campo del fanalino di coda Brindisi, sia pure dopo un tempo supplementare, non ha fatto certamente bene agli uomini di coach Attilio Caja, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno ovviamente peggiorato una situazione che fino a metà dicembre non era così critica. In particolare il piatto piange in trasferta per Varese: sei partite lontano da Masnago e altrettante sconfitte, serve una svolta al più presto nel rendimento fuori casa se non si vorrà vivere un campionato di pura sofferenza e con l’unico obiettivo del mantenimento della categoria. Cremona è in forma, non sarà facile oggi, ma Varese deve cercare punti ovunque.

