Fortitudo Bologna Mantova/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna Mantova: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, ultima di andata nel girone Est di basket Serie A2

07 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Mantova, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Mantova vale per la quindicesima giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018: alle ore 18:00 di domenica 7 gennaio il PalaDozza apre le sue porte sull’ultima sfida dell’andata, che dunque è simbolicamente importante perchè al termine dei 40 minuti (e magari anche oltre) avremo il quadro della situazione delle due squadre al giro di boa. La classifica attuale ci dice che Bologna è tra le prime inseguitrici della capolista Trieste; Mantova invece occupa la quinta posizione con una sola partita di distanza. Al momento attuale, e vista una classifica avulsa che è ancora parziale, Consultinvest e Dinamica Generale si andrebbero ad incrociare nel primo turno dei playoff, con gli emiliani che avrebbero il vantaggio del fattore campo; chiaramente però dovremo ancora aspettare per sapere se davvero sarà così, di sicuro la Fortitudo punta alla promozione che è sfuggita nelle ultime stagioni mentre Mantova si “accontenta” di raggiungere la post season, vivendo sostanzialmente alla giornata. Si prepara anche la grande ovazione del PalaDozza per Davide Lamma, grande ex e idolo dei tifosi, oggi allenatore della Dinamica Generale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Mantova non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrete seguirla attraverso il portale Eurosport Player: qui, pagando una quota per l’abbonamento, avrete a disposizione la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legapallacanestro.com arriveranno informazioni utili sulla partita del PalaBarbuto, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

La Fortitudo sembra in leggera ripresa: dopo aver perso tre partite su quattro tra novembre e la prima metà di dicembre, è tornata a festeggiare le vittorie superando Roseto e Piacenza. La squadra di Matteo Boniciolli ha sicuramente un roster di primissimo piano, costruito per il salto di categoria; tuttavia nelle ultime stagioni la squadra si è sempre fermata a un passo (o due) dal grande obiettivo. Per Bologna arrivare a prendersi il fattore campo può essere addirittura decisivo: la storia insegna che la Fortitudo ha mancato la promozione perchè quando contava non è mai riuscita a vincere fuori casa e, in previsione di un’altra serie contro Trieste - l’anno scorso in semifinale - sarebbe importante poter avere l’eventuale gara-5 al PalaDozza. Battere Mantova allora sarebbe l’occasione per avvicinare il primo posto dell’Alma; sarebbe anche la terza vittoria consecutiva, il 29 dicembre la Consultinvest ha fatto la voce grossa a Roseto imponendosi con 19 punti di un ritrovato Alex Legion e altri due giocatori in doppia cifra, tra i quali un Guido Rosselli che è già entrato pienamente nei meccanismi della nuova squadra. Per contro non ha entusiasmato Demetri McCamey, che a questo punto sta diventando una sorta di mistero: il talento c’è ma raramente il playmaker è stato davvero decisivo, come dimostrano anche le cifre (11,1 punti e 2,1 assist con appena il 28% dall’arco). La stagione è comunque lunga, ed è probabile che in avvicinamento ai playoff la Fortitudo vada a implementare il suo roster con uno o più acquisti mirati.

QUI MANTOVA

La stagione di Mantova sta ricalcando quella passata: allora i lombardi si classificarono al settimo posto nel girone Est e centrarono i playoff, solo per essere eliminati da Tortona al primo turno. Il momento della Dinamica Generali è straordinario: Mantova è sicuramente la squadra più in forma del momento e arriva da sei vittorie consecutive, ultimo stop quello interno contro Trieste che è datato 19 novembre. Purtroppo però la formazione di Davide Lamma è piuttosto ondivaga: prima di questa grande serie aveva perso quattro partite consecutive, e dunque questi continui alti e bassi fanno in modo che la classifica sia buona ma non ottima. Intanto però Mantova ha saputo vincere anche tre partite esterne di fila: il grande colpo è stato quello del 2 dicembre quando i lombardi sono andati a vincere al PalaSavelli contro Montegranaro, sei giorni prima avevano vinto a Jesi e poi si sono ripetuti infilando Ravenna. Nell’ultima del 2017 invece al PalaBam è caduta Orzinuovi al termine di una partita tiratissima: l’hanno risolta Bobby Jones e Riccardo Moraschini, autori di 16 punti con 22 di valutazione (per l’americano anche 13 rimbalzi) che si sono avvalsi del contributo di Francesco Candussi, anche per lui 16 punti pur con il 40% da 2 punti e soprattutto 6 palle perse che potevano costare molto care. Adesso per Mantova un altro test importante per provare a chiudere l’andata in bellezza, con la settima vittoria consecutiva.

