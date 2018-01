Napoli Reggio Calabria/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Reggio Calabria: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBarbuto per la quindicesima giornata del girone Ovest di basket A2

Diretta Napoli Reggio Calabria, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Reggio Calabria si gioca alle ore 18:00 di domenica 7 gennaio: tornano le emozioni del campionato di basket Serie A2 2017-2018, qui siamo nel girone Ovest e la quindicesima giornata è anche l’ultima del girone di andata. Si tratta di fatto di una partita per la salvezza: a oggi infatti la Cuore Basket sarebbe retrocessa in Serie B avendo vinto appena due partite, mente la Metextra ha se non altro quattro punti di margine sulla zona playout e vuole provare a confermare questa distanza se non addirittura ampliarla. Reggio Calabria inoltre può aspirare a un posto nei playoff: l’ottavo posto occupato da Latina dista appena una partita, anche se ci sono altre due squadre con 14 punti che sarebbero eventualmente da superare. Una sfida che dunque si preannuncia piuttosto intensa: per Napoli c’è la necessità di vincere per non complicare ulteriormente una situazione che si sta facendo davvero complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Reggio Calabria non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrete seguirla attraverso il portale Eurosport Player: qui, pagando una quota per l’abbonamento, avrete a disposizione la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legapallacanestro.com arriveranno informazioni utili sulla partita del PalaBarbuto, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI NAPOLI

Sono quattro le sconfitte consecutive per Napoli: il rischio è quello di peggiorare la striscia di ko iniziali (sei) e ovviamente guardando al lungo termine la Cuore Napoli ha ormai un piede in Serie B. Recuperare è possibile, ma a questo punto le partite al PalaBarbuto diventano fondamentali: sul suo parquet Napoli ha perso le ultime due (contro Rieti e Agrigento) mente aveva battuto Cagliari riuscendo a ottenere la seconda vittoria stagionale. Contro Biella, nell’ultima del 2017, si sono però visti tutti i limiti della squadra: già sotto di 11 al termine del primo tempo, i campani hanno incassato un pesantissimo -20 nel terzo periodo e sono letteralmente crollati, segnando appena 10 punti e non riuscendo a rialzare la testa nemmeno nel quarto conclusivo (12-14). Bruno Mascolo (20 punti con 5/8 al tiro e 5 rimbalzi) e Melsahn Basabe (17 e 7 rimbalzi) sono stati encomiabili ma Napoli è andata sotto totalmente a rimbalzo (26-44) e ha tirato con il 40% da 2 punti e il 26% dall’arco, percentuali pessime che ovviamente hanno lanciato i piemontesi. Non ha aiutato nemmeno il fatto che la panchina abbia prodotto la miseria di 5 punti: le rotazioni sono ridotte all’osso ed è probabile che la società tornerà sul mercato per provare a cambiare qualcosa, soprattutto dopo l’infortunio di Kerry Carter.

QUI REGGIO CALABRIA

Andamento decisamente ondivago per la Metextra: fino a questo momento il record di 6-8 è stato condizionato interamente dal fattore campo. Reggio Calabria in casa ha sbagliato raramente: il PalaCalafiore si è rivelato un fortino visto che qui sono arrivate tutte le vittorie, con l’unica sconfitta contro la Mens Sana Siena. In trasferta però il dato è pessimo: 0-7, Marco Calvani e i suoi ragazzi vanno ancora a caccia del primo successo esterno. Riuscire a migliorare il rendimento fuori casa sarebbe importante per provare a prendersi i playoff, trasformando un campionato vissuto nel tentativo di salvarsi in un possibile trionfo, anche se naturalmente la promozione resta una chimera. Intanto contro Agrigento la vittoria è stata schiacciante, un ottimo modo per chiudere il 2017: un +32 maturato soprattutto nel secondo tempo (+18) ma che era già stato “lanciato” con un primo quarto nel quale Reggio aveva segnato 23 punti, un dato che ha costantemente migliorato nei due periodi successivi. Chris Roberts ha dominato la scena con 34 punti e un ottimo 9/13 dal campo, prendendo anche 4 rimbalzi e aumentando la sua valutazione (33) con 4 assist e 5 recuperi; in doppia cifra anche Riccardo Rossato (16), Andrew Pacher (14), Agustin Fabi Patrick Baldassarre (12 a testa). La Metextra ha tirato con il 65% da 2 e il 44% dall’arco: se le percentuali sono queste anche gli avversari migliori possono perdere su questo campo.

