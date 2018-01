Reggio Emilia Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Reggio Emilia Brindisi info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al PalaBigi per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Brindisi (LaPresse)

Reggio Emilia Brindisi sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Luca Weidmann ed Evangelista Caiazza. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaBigi di Reggio Emilia, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Grissin Bon, contrapposta in questo turno alla Happy Casa Brindisi: si gioca dunque oggi, domenica 7 gennaio alle ore 18.15. Reggio Emilia sta facendo molto bene in Eurocup, dove ha debuttato con una vittoria nelle Top 16 dopo avere passato la prima fase a gironi. Nella classifica di Serie A ci sono però poche soddisfazioni per la Grissin Bon, che ha appena 10 punti frutto di cinque vittorie e ben otto sconfitte nelle prime tredici giornate. Certamente però Brindisi sta peggio, perché in classifica la Happy Casa ha appena 6 punti grazie a tre vittorie e ben dieci sconfitte, ultimo posto condiviso con Pesaro. Reggio Emilia dunque punta a proseguire la rimonta verso la zona playoff, Brindisi invece deve cercare il colpaccio in ottica salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Reggio Emilia Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Per Reggio Emilia dobbiamo parlare di una stagione a due facce: bene in Eurocup, dove le Top 16 sono iniziate con una vittoria casalinga contro il Limoges martedì sera, la Grissin Bon sta invece facendo molta fatica in campionato, dove per ora la zona playoff è lontana. Normale per chi ha iniziato la Serie A con sei sconfitte consecutive, che fin da subito hanno ridotto le ambizioni della squadra di Massimiliano Menetti: da allora però ci sono stati evidenti segnali di miglioramento, con ben cinque vittorie nelle ultime sette uscite in Serie A, la perla della vittoria a Venezia ma anche l’ottima prestazione contro Milano (vittoria di un solo punto per la EA7), con solo la pesantissima sconfitta a Torino prima di Natale a rallentare la marcia di Reggio Emilia, che proseguendo così non dovrebbe avere problemi a raggiungere i playoff a fine campionato, ma naturalmente deve ridurre al minimo i passi falsi dopo essersi complicata parecchio la vita.

Brindisi invece deve fare i conti con una stagione a dir poco complicata, tanto che al momento la Happy Casa è una delle principali indiziate per la retrocessione. In questo senso è stato molto importante conquistare una preziosa vittoria al supplementare contro Varese martedì nella scorsa giornata di campionato, perché con una sconfitta Brindisi sarebbe rimasta isolata sul fondo mentre così ha agganciato Pesaro portandosi pure a due sole lunghezze proprio da Varese e anche da Pistoia, che completano il quartetto di squadre attualmente più a rischio. Una vittoria a Reggio Emilia metterebbe nei guai pure la Grissin Bon, che però come abbiamo visto ha cambiato passo nelle ultime settimane: per i pugliesi di coach Frank Vitucci dunque la partita di oggi sarà un test molto impegnativo.

© Riproduzione Riservata.