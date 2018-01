Sassari Trento/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Sassari Trento info streaming video e tv, orario, risultato live. Occhio al PalaSerradimigni per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari Trento (Foto LaPresse)

Sassari Trento sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Gabriele Bettini e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSerradimigni, l’impianto che ospita le partite casalinghe del Banco di Sardegna Sassari, contrapposto in questo turno alla Dolomiti Energia Trentino: si gioca dunque oggi, domenica 7 gennaio alle ore 18.15. Nella classifica di Serie A le due squadre sono appaiate con 14 punti, frutto di sette vittorie e sei sconfitte sia per la Dinamo sia per Trento: chi vince si mette al sicuro in ottica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, mentre per chi perde la situazione si potrebbe fare più complicata. Ecco perché la posta in palio sarà decisamente importante fra queste squadre che negli ultimi anni sono state fra le migliori in Italia: Sassari Trento sarà senza dubbio fra le partite più interessanti di questa penultima giornata del girone d’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari Trento non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

La stagione del Banco di Sardegna Sassari è stata particolare: un inizio complicato che aveva portato il coach Federico Pasquini a presentare le proprie dimissioni alla società, che però le ha respinte; poi il rilancio che ha riportato i sardi su posizioni più consone alla loro tradizione recente, ma dopo Natale sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno di nuovo peggiorato la situazione, anche se va detto che sono arrivate contro due big come Venezia e Avellino, contro la Sidigas per giunta ai tempi supplementari. Nulla di grave insomma, ma logicamente adesso bisognerebbe evitare il terzo k.o. consecutivo che potrebbe creare problemi a Sassari anche in vista della ripresa degli impegni europei in Champions League che naturalmente torneranno ad affollare il calendario di Sassari.

Per Trento le Coppe non si sono mai interrotte, dal momento che la Eurocup ha giocato anche in questo periodo natalizio e la Dolomiti Energia mercoledì ha iniziato il proprio cammino nelle Top 16. In campionato invece l’ultima uscita degli uomini di coach Maurizio Buscaglia è stata la vittoria contro Torino per 79-67, un successo decisamente importante in ottica Final Eight di Coppa Italia. Un obiettivo che per Trento un mesto fa sembrava complicato da raggiungere, e sarebbe stato un duro colpo per chi l’anno scorso raggiunse la finale scudetto, sia pure con un exploit che non sarà facile ripetere. Ultimamente però la Dolomiti Energia ha cambiato passo con ben quattro vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni dei trentini: la trasferta a Sassari potrebbe di conseguenza essere uno snodo molto importante.

