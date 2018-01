Torino Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Torino Brescia info streaming video e tv, orario, risultato live. Grande sfida al PalaRuffini per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino-Brescia, immagine di repertorio (LAPRESSE)

Torino Brescia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Valerio Grigioni. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini di Torino, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Fiat, contrapposta in questo turno alla Germani Brescia: si gioca dunque oggi, domenica 7 gennaio alle ore 17.00 una delle partite sicuramente più significative del turno. Nella classifica di Serie A Torino vanta finora 16 punti grazie a otto vittorie e cinque sconfitte, mentre la rivelazione Brescia è nel terzetto delle capolista a quota 20 punti, cioè dieci vittorie e tre sconfitte: si annuncia dunque uno scontro di alta classifica oggi pomeriggio, magari pure un assaggio delle Final Eight di Coppa Italia, dove Fiat e Germani saranno sicuramente entrambe attese protagoniste.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Torino Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Torino è reduce dalla bellissima vittoria in Eurocup contro i fortissimi tedeschi del Bayern Monaco: inizio di Top 16 migliore non poteva esserci e darà certamente una grande spinta psicologica anche in campionato. Il cammino della Fiat di Luca Banchi è stato finora molto positivo, considerando appunto il doppio impegno che naturalmente sottrae energie - anche se è comune a molte squadre del campionato italiano. In Serie A ultimamente Torino sta alternando vittorie in casa e sconfitte fuori: ci potrebbe dunque essere un problema trasferta da risolvere per coach Banchi, ma dal momento che oggi pomeriggio si gioca al PalaRuffini ecco che proseguire la tendenza andrebbe benissimo, anche perché una vittoria contro la capolista non è mai un risultato banale.

Brescia è senza dubbio la squadra copertina della prima parte della stagione, ma adesso qualche problema inizia a manifestarsi anche per coach Andrea Diana, dal momento che la sua Leonessa Brescia è reduce da due sconfitte consecutive. Perdere di tre punti al Forum contro l’Olimpia Milano è cinque da considerare una buona prestazione che ha confermato come Brescia possa lottare anche contro la più quotata squadra italiana, qualche allarme in più invece è scattato martedì sera a causa della sconfitta casalinga per 67-80 contro Cremona. Un rallentamento è fisiologico, non si poteva certo pensare che la Leonessa viaggiasse tutto l’anno ai ritmi dei primi mesi: ora però serve una reazione davanti al primo momento difficile e un test come quello in casa della Fiat Torino cade proprio al momento giusto per avere risposte importanti sulla forza di Brescia.

