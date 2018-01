Venezia Pesaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Venezia Pesaro: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio per la quattordicesima giornata del campionato di basket Serie A1

07 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Venezia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Venezia Pesaro sarà diretta dalla terna arbitrale Filippini-Di Francesco-Belfiore: alle ore 17:00 di domenica 7 gennaio si gioca al Taliercio per la quattordicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Penultimo turno dell’andata: la Reyer è ampiamente qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e ora prova a prendersi una posizione migliore di quella attuale (quarto posto solitario), mentre Pesaro ha bisogno di punti importanti per inseguire la salvezza, perchè la vittoria di Brindisi contro Varese ha sancito l’aggancio dei pugliesi all’ultimo posto in classifica, e dunque la Vuelle è tornata a sprofondare nelle difficoltà che aveva già vissuto negli anni precedenti. Riguardo l’ultimo turno, giocato cinque giorni fa, la Reyer ha dominato sul campo di Capo d’Orlando prendendosi una facile vittoria, mente Pesaro ha tenuto testa come ha potuto all’Olimpia Milano ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca all’Adriatic Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrete seguirla attraverso il portale Eurosport Player: qui, pagando una quota per l’abbonamento, avrete a disposizione la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legapallacanestro.com arriveranno informazioni utili sulla partita del PalaBarbuto, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI VENEZIA

Buon momento per la Reyer, che ha dimostrato di essere uscita dalla crisi (aveva perso tre partite consecutive) con due vittorie in serie: dopo la volata contro Sassari, i campioni d’Italia sono andati a dominare al PalaSikeliArchivi, campo sempre difficile. La partita contro Capo d’Orlando non ha avuto storia: Venezia l’ha aperta con un +16 nel primo periodo allungando a +23 nel terzo, per poi ritoccare ulteriormente il vantaggio e oltrepassando i 30 punti di scarto. E’ stata una serata ottima da parte di tanti giocatori: Hrvoje Peric ha messo una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi, Gediminas Orelik ha segnato 19 punti senza mai sbagliare da 2 e con il 40% dall’arco, Andrea De Nicolao ha tirato 5/6 catturando 5 rimbalzi e smazzando 3 assist, alla fine MarQuez Haynes si è accontentato di un ruolo da comprimario (9 punti con quattro triple prese e 4 assist nella sua partita). Venezia dunque è tornata a fare la voce grossa; la nota stonata se vogliamo è rappresentata da Mitchell Watt, che in 17 minuti ha costruito 7 punti e 3 rimbalzi e non ha spazzato le indiscrezioni su un possibile addio. Venezia si trova ad una sola partita dal terzetto di testa: l’obiettivo del primo posto in regular season è assolutamente vivo, intanto come detto c’è da prendere quello del girone di andata per avere la testa di serie numero 1 nel tabellone di Coppa Italia. L’assenza di Michael Bramos per il momento è assorbita, anche se bisognerà valutare nel lungo periodo; per chiudere il girone di andata in bellezza bisogna battere Pesaro, sicuramente una squadra abbordabile.

QUI PESARO

Il 64-78 incassato da Milano rappresenta per Pesaro la quarta sconfitta consecutiva, ma la Vuelle deve mangiarsi le mani: dopo una falsa partenza la squadra di Spiro Leka era tornata ampiamente in partita ed era sotto di un solo punto all’inizio del quarto periodo. Poi la difesa Olimpia ha avuto la meglio: i 13 punti segnati hanno pareggiato quelli del primo quarto e sono costati la vittoria, che sarebbe stata di grande prestigio ed importanza. Se non altro Pesaro si può consolare con la prestazione di Manuel Omogbo, tornato a ruggire (doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi) e con le prove del solito Eric Mika (17 punti, anche se con 15 tiri e tutti da 2 punti) e Dallas Moore, che ha chiuso con 15 punti e 4 rimbalzi; tuttavia lo spettro della retrocessione continua ad aleggiare dalle parti dell’Adriatic Arena, e ovviamente bisogna iniziare a incamerare vittorie per uscire da questa situazione. I prossimi appuntamenti che la Vuelle ha segnato in rosso sul calendario sono le sfide interne contro Sassari e Reggio Emilia ma anche la trasferta di Cremona: partite da vincere in attesa che arrivino le sfide dirette contro Varese, Brindisi e Pistoia che potranno essere potenzialmente decisive per la salvezza. Il che non significa che Pesaro non cercherà di vincere anche questa trasferta al Taliercio: per quanto complicato possa essere, scendere in campo provando a dare tutto è un obbligo per la squadra di Spiro Leka.

