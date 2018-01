Pistoia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 14^ giornata)

Diretta Pistoia Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live della partita, per Pianigiani trasferta in Toscana nella 14^ giornata della Serie A di basket (8 gennaio)

08 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pistoia Olimpia Milano (LaPresse)

Pistoia Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaCarrara di Pistoia, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della The Flexx, contrapposta in questo turno alla EA7 Emporio Armani Milano: si gioca dunque oggi, lunedì 8 gennaio alle ore 20.45 il posticipo dovuto all’impegno dell’Olimpia in Eurolega, dal momento che Milano venerdì sera era in Grecia per sfidare l’Olympiacos. Nella classifica di Serie A Pistoia ha finora 8 punti, frutto di quattro vittorie e nove sconfitte, per cui logicamente l’obiettivo dei toscani deve essere la salvezza e una vittoria contro la corazzata EA7 darebbe una grande spinta verso il traguardo, anche dal punto di vista psicologico; l’Olimpia Milano ha ovviamente orizzonti ben diversi, finora ha ottenuto 20 punti con dieci vittorie e tre sconfitte e punta al primo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pistoia Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Per Pistoia questa sarà una partita difficile, ma tutto sommato anche facile da preparare: Milano è l’avversaria più affascinante e prestigiosa del campionato, se dovessero arrivare i due punti sarebbe una bella impresa e una grande spinta psicologica, altrimenti nessuno ne farebbe un dramma. Il cammino della The Flexx di Vincenzo Esposito non è però stato facile in questa stagione: l’inizio aveva acceso speranze con due vittorie consecutive a Capo d’Orlando e in casa contro Brindisi, seguite però da ben sei sconfitte consecutive con il pesantissimo -48 a Reggio Emilia come punto più basso del campionato. Pistoia ha poi reagito molto bene ad inizio dicembre, sfruttando pienamente il doppio turno casalingo contro Torino e Pesaro: contro la Fiat una vittoria di prestigio, contro i marchigiani un pesante successo contro una diretta rivale per la salvezza. Tuttavia, in seguito è di nuovo calato il buio con tre sconfitte consecutive: Milano non è certo l’avversaria migliore per spezzare la striscia negativa, ma bisogna provarci.

L’Olimpia Milano per ora in Italia sta facendo la propria parte: ad inizio stagione ha vinto la Supercoppa, in totale dunque contro le avversarie nazionali vanta 12 vittorie su 15 partite disputate. In campionati gli uomini di coach Simone Pianigiani sono dove devono essere, tenuto presente che le fasi decisive della stagione arriveranno più avanti. L’Eurolega purtroppo è un’altra storia, ma in Italia Milano ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare il tricolore che l’anno scorso è finito a Venezia. Il fatto di giocare in trasferta non dovrebbe costituire un problema: l’Emporio Armani finora ha vinto cinque delle sette partite giocate in campionato lontano dal Forum di Assago, perdendo solamente a Sassari e Torino. Sarà però importante tenere alta l’attenzione: giocare a Pistoia in mezzo fra Olympiacos e Cska Mosca non deve far abbassare la tensione, anche perché ormai Milano ha obiettivi più concreti in campionato piuttosto che in Eurolega.

© Riproduzione Riservata.