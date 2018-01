Paok Capo d’Orlando/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League)

Diretta Paok Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per la 10^ giornata del girone B di Champions League.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Paok Capo d'Orlando (LaPresse)

Paok-Capo d’Orlando è la partita di basket in programma oggi martedi 9 gennaio alle ore 18.30 presso la Paok Sport Arena di Salonicco, e valida nella 10 giornata del girone B della Champions League. Dopo il pesantissimo KO rimediato in campionato contro Cantù la formazione dell’Orlandina torna protagonista in un match che la vede contro un avversario abbordabile ma solo se la compagine guidata da Di Carlo tornerà a giocare come sa. La formazione greca di Ilias Papatheodorou rimane infatti tecnicamente alla partita dei biancazzurri, benchè nel girone di andata la sorte non avere arriso ai siciliani.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che non sarà possibile assistere al match Paok Capo d’Orlando in diretta tv, ma la piattaforma Eurosport Player offre la partita di Champions League in diretta streaming video, dietro il pagamento di una quota in abbonamento; la sfida del PalaDelMauro sarà dunque disponibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori sono messe a disposizione sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.basketballcl.com

QUI PAOK

Ferma alla sesta spiazza della graduatoria del girone B della Champions League con appena 12 punti ottenuti con tre soli successi (di cui uno in overtime) la squadra del Paok di certo non pare tra le più agguerrite in questa fase della competizione. Pur giocando in casa i greci infatti registrato sulle spalle un andamento affatto brillante sul continente e neppure in patria dove sono reduci dalla sconfitta maturata per 90-72 contro i Lavrio. Nella basket league greca il Paok occupa quindi appena la sesta piazza della classifica generale con 16 punti ottenuti in 10 giornate di campionato vissute. Certamente l’ultimo successo in Champion League contro il Gaziantep ha animato lo spogliatoio di coach Papatheodoruo, ma la strada verso risultati consistenti appare ancora molto lunga.

QUI CAPO D’ORLANDO

Se in casa del Paok i risultati non sono poi così eccellenti anche in casa dell’Orlandina la situazione non è delle migliori. Capo d’Orlando è fermo alla settima piazza nella graduatoria del girone B di Champions League con appena 11 punti trovati con solo due vittorie a bilancio finora. Pure in campionato nazionale per i siciliani la situazione potrebbe di certo essere migliore: dopo il KO contro Cantù di domenica scorsa la squadra biancoblu è scivolata nella parte bassa della graduatoria della Serie A1 vantando appena 10 punti in 14^ giornate disputate. i tifosi chiaramente sperano che il cambio d’aria possa rianimare i ragazzi di Di Carlo: staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.