Venezia Rosa Radom/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket Champions League)

Diretta Venezia Rosa Radom: info streaming video e tv, orario e risultato live del match di basket per il girone c della Champions League. De Raffaele e i suoi in campo al Taliercio.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Venezia Rosa Radom (LaPresse)

Venezia-Rosa Radom è la partita di basket in programma oggi martedi 9 gennaio alle ore 20.30 presso il Pala sport Taliercio e valida nella decima giornata del girone C della Champions League. La squadra orogranata torna protagonista nella competizione europea dopo la sconfitta maturata ancora nel mese di dicembre contro l’Aek Atene: di contro però ecco un avversario che si annuncia alla portata della squadra di Walter De Raffaele. I polacchi del Rosa Radom dopo tutto rimangono ai margini del raggruppamento quando ormai non mancano poi così tanti match alla chiusura di questa prima parte a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

Segnaliamo che la partita della Champions League di basket tra Venezia e Rosa Radom, attesa alle ore 20.30 sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche dei singoli giocatori come di squadra.

QUI VENEZIA

Partendo dai padroni di casa vediamo che Venezia nella competizione europea finora non ha raccolto più così tante soddisfazioni: per gli orogranata il girone C prevede appena la sesta piazza con solo 14 punti e un bilancio di 5 successi di cui 1 trovato in Over time. Alla decima giornata della Champions League poi non va dimenticato che la compagine veneta arriva dopo il KO contro l’Aek Atene per 84-64: decisamente più rassicuranti gli ultimi numeri però in campionato. Nella Serie A1 Venezia ha vinto appena domenica scorsa contro Pesaro, pur con il risicato risultato di 72-71: questa però è stata la terza affermazione di fila dei lagunari, che ora salgono ai gradini più alti della graduatoria con 20 punti in 14 match ottenuti.

QUI ROSA RADOM

Decisamente sfortunata finora l’esperienza del Rosa radom nella Champions League 2017-2018 i polacchi infatti approdano al Taliercio avendo alle spalle appena una sola vittoria, ottenuta contro il Banvit per 49-48 dopo un match affatto entusiasmante. Per la squadra ospite oggi in terra lagunare ecco quindi solo l’ultima posizione della graduatoria del girone C con 10 punti ottenuti in 9 giornate. Decisamente più importante a confronto però l’andamento registrato dal Rosa Radom nel campionato nazionale: nella Tauron basket Liga la squadra guidata da Wojciech Kaminski vanta ora 23 punti in 15 giornate di campionato disputate anche se arriva dalla sconfitta subita contro il Gdynia.

