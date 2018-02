Barcellona Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Barcellona Olimpia Milano si gioca al Palau Blaugrana con palla a due alle ore 19:00 di giovedì 1 febbraio. Siamo nella ventunesima giornata di basket Eurolega 2017-2018: ci avviciniamo a grandi passi al finale di questo girone unico e purtroppo per la AX Armani si assottigliano le possibilità di qualificarsi ai playoff. Il discorso è lo stesso per il Barcellona, che se non altro ha vinto una partita in più; tuttavia anche i blaugrana sono in una posizione scomoda, dovendo recuperare quattro partite sul Maccabi che attualmente occupa l’ottavo posto. Insomma, il contesto della sfida è piuttosto chiaro: una vittoria consentirebbe di continuare a sperare, la sconfitta segnerebbe quasi la parola fine. Sicuramente per Milano, molto probabilmente anche per il Barcellona anche se poi con nove giornate da giocare potrebbero anche esserci ribaltoni clamorosi. Potrebbe essere importante anche la differenza canestri: al Mediolanum Forum l’Olimpia aveva vinto di 4 punti, ma questo è un dato che interessa maggiormente al Barcellona vista la gara di vantaggio.

Barcellona Olimpia Milano non è la partita di Eurolega che verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia gli appassionati potranno seguirla, come di consueto, grazie alla piattaforma Eurosport Player che fornisce in diretta streaming video le gare del grande basket italiano e internazionale. Per attivare il servizio su PC, tablet e smartphone è necessario abbonarsi pagando una quota; ricordiamo anche che sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili sulla sfida del Palau Blaugrana - tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - e sulle squadre e la classifica di Eurolega.

Il Barcellona ha trovato qualche vittoria di prestigio negli ultimi tempi: sono tre affermazioni nelle ultime sei giornate, con i colpi contro Khimki (fuori casa) e Bamberg e soprattutto la bella vittoria contro il Cska Mosca in una partita letteralmente dominata. In particolare, è importante il successo dell’Arena Mytishchi: un +14 che potrà essere difeso al Palau Blaugrana (si giocherà all’ultima giornata) e che potrebbe determinare l’ottava posizione, che i russi occupano al momento insieme al Maccabi. Da questo punto di vista il Barcellona è sicuramente messo bene: ha battuto gli israeliani di 22 punti e settimana prossima potrebbe confermare se non altro il vantaggio nella differenza canestri. E’ chiaro però che prima bisognerà avvicinare queste due squadre; purtroppo i blaugrana sono andati incontro a un calo come nella scorsa stagione, nonostante un roster di tutto rispetto al quale è stato appena aggiunto Edwin Jackson, che di fatto è un ritorno visto che aveva già giocato qui tre anni fa. Nelle ultime cinque partite è mancato Kevin Seraphin, giocatore da 12,1 punti e 4,9 rimbalzi con il 58,4% dal campo: è sicuramente confortante il fatto che i ragazzi di Sito Alonso abbiano vinto partite difficili anche senza il loro numero 1, ma adesso serve necessariamente un salto di qualità per evitare la seconda eliminazione consecutiva al primo turno.

Per ogni passo avanti, Milano ne fa due indietro: le vittorie consecutive contro Unicaja Malaga e Baskonia avevano aperto uno spiraglio sui playoff ma subito dopo è arrivata la sconfitta interna contro il Maccabi Tel Aviv, che ha tirato in maniera fantastica e segnato 111 punti al Mediolanum Forum. Purtroppo il discorso è sempre lo stesso: sembra che alla AX Armani manchi il guizzo definitivo per giocarsela davvero con le migliori, e a questo punto è lecito dire che non sia nemmeno più una questione di roster (esattamente come per il Barcellona) perchè in questa squadra giocano elementi come Andrew Goudelock, Mindaugas Kuzminskas (in dubbio per stasera) e Vladimir Micov che sono stati protagonisti negli scorsi anni in Eurolega. Più che altro è un problema di approccio e intensità: cali di tensione di questo genere si stanno vedendo anche in campionato, a tale proposito Milano arriva dalla sconfitta nel derby contro Varese, arrivata per soli 4 punti ma al termine di una partita nella quale la squadra è stata sempre sotto nel punteggio, avvicinandosi soltanto alla fine con un paio di triple quando il computo dall’arco diceva 8/33. In più la difesa non è stata quella dei giorni migliori; se in Serie A1 il roster rimane decisamente superiore e copre queste carenze, in Eurolega nessuno perdona nulla: dovrà essere bravo Simone Pianigiani a continuare a lavorare su questo, il percorso europeo è quasi chiuso ma è obbligatorio provarci fino in fondo.

