Video/ Avellino Aris (79-66): highlights della partita (Basket Champions League)

Video Avellino Aris (risultato finale 79-66): highlights della partita di basket in programma al Del Mauro per la Champions League. Gli irpini volano alla 4^ piazza.

01 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Avellino Aris (LaPresse)

Dopo quattro stop consecutivi tra campionato e coppa, la Sidigas Avellino batte i greci dell'Aris Salonicco e riapre i giochi per il quarto posto nel gruppo D della Champions League. Ad emergere per Avellino è il collettivo con cinque uomini che vanno in doppia cifra. Nel primo quarto la compagine sul 21-25. La storia cambia completamente nel secondo periodo con Avellino che nei primi 3'30'' piazza subito un break micidiale di 10-0 che ribalta il punteggio 31-25. L'Aris prova a riavvicinarsi ma la Sidigas difende bene e realizza un nuovo break di 10-0 che consente alla compagine campana di prendere un margine importante, 41-2). Solo 8 i punti concessi ai greci nel secondo quarto che si chiude sul 43-33. Nel terzo quarto l'Aris è trascinata soprattutto dalle triple di Douvier e riesce a ridurre il gap fino al -5, Avellino reagisce e chiude sul 63-50. Nell'ultimo quarto l'Aris non molla un centimetro e con due triple, Bochoridis e Prewitt, ritorna sul -5 al 33', 65-60. Filloy e D'Ercole con due siluri dalla distanza riportano Avellino sul 71-60 al 35'. La compagine greca non molla ma la Sidigas Avellino resta sempre avanti e chiude sul 79-66. Mercoledì prossimo il verdetto finale per la qualificazione con Avellino costretta a vincere a Bonn e sperare nella sconfitta di Zielona Gora a Nymburk. In alternativa gli irpini sono comunque già qualificati per la Fiba Europe Cup. Di seguito i migliori realizzatori del match. Avellino: Rich 13, Filloy e D'Ercole 12, Wells e N'Diaye 11. Aris Salonicco: Maras 19.

LE DICHIARAZIONI

Queste le considerazioni di coach Sacripanti nel post partita rilasciate al portale ufficiale: "Siamo molto contenti per l’esito di questa gara, in cui tutti hanno dato il proprio apporto in difesa seguendo quelle che erano le indicazioni che abbiamo dato in settimana durante gli allenamenti. Sapevamo che l’Aris è una squadra di grandi tiratori e abbiamo cercato di aprire la loro difesa con situazioni di pick and pop e pick and roll centrali, cambiando e adeguando il nostro modo di difendere; in attacco tutti sono stati molto coinvolti, cercando di muovere il pallone il più possibile. Ci tengo a ringraziare Thomas Scrubb per aver giocato qualche minuto anche nello spot di 3, sopperendo egregiamente alla momentanea assenza di Andrea Zerin (che speriamo di recuperare per domenica). Molto bravo anche Fitipaldo, soprattutto in difesa, aspetto in cui sta facendo tantissimi miglioramenti; in attacco poteva segnare qualche canestro in più, ma allo stesso tempo c’è da dire che ha fornito tanti assist ai compagni ed è stato utile al gruppo".

