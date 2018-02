Video/ Bayern Torino (107-81): highlights della partita (Basekt Eurocup)

Video Bayern Torino (risultato finale 107-81): highlights della partita nella quinta giornata della top 16 dell'Eurocup. Nuovo successo per i bavaresi, primi in classifica.

Video Bayern Torino (LaPresse)

Il Bayern Monaco travolge la Fiat Torino 107-81. La squadra piemontese crolla nella ripresa e rinvia alla prossima partita il discorso legato alla qualificazione. Il passaggio ai quarti di finale di EuroCup per la Fiat è ancora possibile: sarà necessario battere la prossima settimana al PalaRuffini lo Zenit San Pietroburgo con almeno dodici punti di margine, visto che i russi all’andata avevano vinto 95-84.

SINTESI PRIMO QUARTO

L'inizio gara di Bayern Monaco - Torino è molto intenso. Le due squadre provano subito a giocare a viso aperto, alzando il ritmo fin dalle prime battute. I tedeschi si affidano principalmente ai tagli in area di Stefan Jovic. Torino fatica a reggere l'onda d'urto avversaria provando a non perdere terreno dagli avversari. Gli ospiti concentrano il proprio gioco su Patterson: sono esclusivamente suoi i guizzi vincenti in area avversaria. I padroni di casa però sbagliano poco e vanno a segno con una certa facilità. Si va sul 14-7. Mbakwe e Garrett vanno a segno ma è sempre Patterson l'uomo più pericoloso e decisivo per i piemontesi. Il Bayern frena un pò provando a gestire, Torino ne approfitta colpendo in ripartenza. Il primo quarto si chiude sul 27-23.

SINTESI SECONDO QUARTO

Torino prova ad archiviare definitivamente i problemi del primo quarto sfruttando il sempre pronto Patterson, questa sera incontenibile. Il Bayern prova a rispondere mettendo in campo grinta e coraggio. Barthel colpisce con frequenza posticipando il recupero degli avversari. Recupero che avviene ugualmente a metà quarto grazie al Washington e il solito Patterson: 38-38. Dopo lo sforzo appena compiuto i piemontesi accusano un calo fisiologico, i padroni di casa ne approfittano per riportarsi in vantaggio. Redding trova lo spazio giusto per colpire. Il primo tempo si chiude sul 44-40.

SINTESI TERZO QUARTO

Dopo un ottimo primo tempo Torino sembre aver esaurito le energie a disposizione. Fin dalle prime battute del terzo quarto è il Bayern a comandare il gioco andando a segno frequentemente e senza pausa. Torino prova a resistere ma la spinta offensiva dei tedeschi è esagerata. Garrett riesce ad andare a canestro qualche volta ma non basta. Cunningham e Redding trovano troppi spazi in area avversaria. La difesa piemontese si sfianca troppo e perde i duelli decisivi. Il Bayern trova il massimo vantaggio. Nella fase finale del terzo quarto la Fiat alza definitivamente bandiera bianca. I tedeschi colpiscono senza pietà, soprattutto per vie centrali. A 10 minuti dallo scadere il parziale è impietoso per Torino: 81-54.

SINTESI ULTIMO QUARTO

L'ultimo quarto di gara è parecchio spettacolare. Il Bayern Monaco nonostante la vittoria in tasca non smette di giocare lasciando perdere la fase difensiva. Ne esce una partita ricca di giocate e coraggio con entrambe le squadre impegnate nell'andare rapidamente al tiro. Torino effettua qualche buona giocata ma non basta perchè il Bayern Monaco risponde immediatamente tagliando ben presto le speranze rimonta dei piemontesi. Tra le fila bavaresi Redding e Barthel superano quota 20 punti mentre Torino continua a trovare in Patterson il catalizzatore del gioco. Il Bayern Monaco vince 107-81.

