Svezia Italia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket qualificazioni Europei donne)

Diretta Svezia Italia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket per le qualificazioni agli Europei donne (oggi 10 febbraio)

10 febbraio 2018

Diretta Svezia Italia basket - LaPresse

Svezia Italia di basket femminile si gioca oggi alle ore 15.30 per le qualificazioni agli Europei 2019 che si terranno in Serbia e Lettonia. Si tratta già di una partita molto delicata: Svezia e Italia fanno parte di un gruppo a quattro squadre con Croazia e Macedonia e al termine si qualificherà direttamente solamente la prima classificata, oltre alle sei migliori seconde degli otto gironi. Di conseguenza sarà una dura battaglia, con la Svezia che è messa molto bene dopo le prime due giornate già disputate perché ha raccolto altrettante vittorie contro Croazia e Macedonia ed è dunque al primo posto in classifica, seguita da Italia e Croazia con 2 punti e la Macedonia ancora ferma al palo. La trasferta in casa dell’attuale capolista sarà dunque già un momento delicato per le azzurre: con una vittoria si rafforzerebbe molto la candidatura per il primo posto, ma una sconfitta complicherebbe anche l’inseguimento al secondo posto, che tra l’altro non è detto che basti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Svezia Italia di basket femminile per le qualificazioni agli Europei 2019 sarà visibile in diretta tv oggi pomeriggio su Sky Sport 2, naturalmente a partire dalle ore 15.30. Per tutti gli abbonati alla televisione satellitare l’appuntamento sarà dunque sul canale numero 202, oppure anche con la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per tutti gli altri, ci saranno preziose informazioni in tempo reale sul sito e i social network ufficiali della Federazione italiana che seguirà l’andamento del match delle nostre ragazze.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, sarà una sfida molto delicata per l’Italia del commissario tecnico Marco Crespi, che a Boras (non lontano da Goteborg) si giocherà una bella fetta del proprio destino. Purtroppo le azzurre lo faranno in una situazione molto difficile, dal momento che per un motivo oppure per l’altro del gruppo che nella scorsa estate ha giocato il precedente Europeo sono rimaste solamente in sei, tra cui naturalmente la stella Cecilia Zandalasini, ala di Schio e anche di Minnesota nella Wnba: il ritiro dei giorni scorsi si è svolto a casa sua a Broni e mercoledì giocheremo a Pavia contro la Macedonia, ma adesso la nostra migliore giocatrice è chiamata a trascinare l’Italia anche in questa difficile trasferta in casa di una Svezia che ha nelle sorelle Eldebrink il proprio punto di forza. Tra i volti nuovi Giuditta Nicolodi ed Elisa Ercoli, che gioca in Serie A2 con la Geas Sesto San Giovanni.

