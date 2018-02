Trento Cantù/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Trento Cantù, che viene diretta dalla terna arbitrale XXXX, è l’anticipo che apre la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca al PalaTrento con palla a due alle ore 20:30 di sabato 10 febbraio. Per come sono adesso le cose, questa gara rappresenta una sorta di sfida diretta per l’accesso ai playoff: un posto che la Red October, 9 vittorie e 9 sconfitte, avrebbe in virtù di una classifica avulsa ancora da completare (allo stesso livello ci sono Cremona e Sassari) e che invece l’Aquila insegue con una partita di ritardo. Se per la Dolomiti Energia la post season sarebbe la continuazione di un percorso che l’ha portata anche a giocare una finale scudetto la scorsa primavera, per Cantù sarebbe il ritorno all’antico splendore dopo una serie di annate negative e caratterizzate dall’incertezza societaria. Importante anche segnalare che all’andata i brianzoli avevano vinto con 8 punti di margine: con una vittoria più ampia Trento si prenderebbe il vantaggio nella doppia sfida diretta e farebbe un passo importante verso i playoff che, soprattutto dopo aver mancato l’accesso alla Coppa Italia, sono il principale obiettivo della società e quasi un modo per salvare la stagione.

Come detto alla Dolomiti Energia resta solo l’aggancio ai playoff per sperare di avere una stagione positiva: la Coppa Italia è sfuggita all’ultima giornata, mentre in Eurocup nonostante un confortante inizio di Top 16 è arrivata l’eliminazione. Prendersi una delle prime otto posizioni della Serie A1 è un obbligo: non sarebbe un dramma non riuscirci perché il passato recente è stato ottimo, ma sicuramente il gruppo allenato da Maurizio Buscaglia vuole proseguire nella sua striscia positiva. Intanto questa partita arriva all’interno di un periodo terribile dal quale l’Aquila è uscita piuttosto malconcia: nel 2018 ha già giocato sei partite e ne ha vinte soltanto due, ma l’ultima risale alla scorsa domenica con il successo sul campo di Brescia. In precedenza Trento aveva battuto Torino e in mezzo aveva infilato le sconfitte contro Sassari, Avellino, Virtus Bologna e Venezia; dopo aver ospitato Cantù sarà a Reggio Emilia e poi attenderà Varese – al momento una delle squadre più in forma del campionato – prima di volare a Milano. Insomma: probabilmente la qualificazione ai playoff si decide qui. Dal punto di vista delle prestazioni, ancora una volta al PalaGermani c’è stato un Toto Forray in grande spolvero: il capitano si è presentato nella nuova veste di realizzatore e ha contribuito alla vittoria con 15 punti, risultando determinante nonostante le 4 palle perse. Questa sarà inoltre la partita di rientro dalla squalifica per Jorge Gutierrez, il playmaker messicano che era stato coinvolto nella rissa del PalaDozza; con lui Buscaglia dovrebbe tornare a guadagnare in termini di fluidità di manovra.

Perdere un derby non è mai il modo migliore con il quale presentarsi a una difficile trasferta; per di più la sconfitta contro Varese è ancora più bruciante perché arrivata in casa, dopo il -31 dell’andata, a seguito di una rimonta che non è stata coronata fino in fondo ed è stata la seconda consecutiva dopo quella arrivata sul campo della Vanoli Cremona (anche in quel caso con rimonta solo parzialmente archiviata). Al netto del ko, questa squadra continua a stupire: lo stesso Marco Sodini ha voluto sottolineare come su Cantù si siano forse create aspettative esagerate, perché bisogna sempre ricordare che in estate la società era in piena difficoltà e confusione (non che adesso non lo sia), la tifoseria ha dovuto emettere più tardi un comunicato per rafforzare una sorta di “intesa” non scontata e in agosto Carlo Recalcati aveva rassegnato le dimissioni lasciando il gruppo senza allenatore, venendo seguito poco dopo da Toni Cappellari con il quale il rapporto si è interrotto non nel migliore dei modi. Eppure la Red October vince e convince, trascinata dai singoli: Randy Culpepper (infortunatosi contro Varese) e Jeremy Chappell su tutti ma anche Jamie Smith e naturalmente Christian Burns. Tornare a giocare i playoff sarebbe un ottimo modo per rispondere alle critiche, la sensazione è che questo roster ce la possa fare perché nelle ultime uscite ha mostrato carattere andando a vincere praticamente sempre sul filo di lana (tranne che con Capo d’Orlando) e lasciando intendere che anche dal punto di vista mentale non manca davvero nulla.

