Avellino Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Avellino Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. La Scandone continua a inseguire la vittoria nella regular season di Serie A1

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Pistoia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Avellino Pistoia si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 febbraio e rientra nel programma della 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al PalaDelMauro si affrontano due squadre che guardano a obiettivi diversi: la Scandone, in crescita costante nelle ultime stagioni ma sempre frenata in semifinale senza mai arrivare a giocarsi lo scudetto, sa che questa potrebbe essere l’annata giusta per coronare il proprio sogno e continua a spingere per vincere una regular season che entrando in questa giornata la vedeva al comando insieme a Milano, Brescia e Venezia in un lungo testa a testa che si preannuncia appassionante. La The Flexx invece non è riuscita a fare un salto di qualità che era in qualche modo atteso, dopo un avvio rassicurante è crollata e ha ben presto capito di dover lottare per salvarsi; tuttavia la scorsa domenica è riuscita a prendersi un’importante vittoria contro una Cremona che era tra le squadre più in forma del campionato, e dunque può guardare con fiducia a questa gara casalinga. Anche per un altro fattore: Avellino sta affrontando un momento di flessione e ha perso qualcuna delle sue certezze, dunque potrebbe non essere nella forma migliore per una trasferta che sa essere particolarmente insidiosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Pistoia non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv, ma per tutti gli appassionati, come sempre a partire da questa stagione, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita in diretta streaming video grazie al servizio che viene offerto dalla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale sarà comunque necessario pagare una quota per abbonarsi. Va anche segnalato che sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili non solo sulla gara del PalA2A – tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo – ma anche sul campionato di Serie A1, con la situazione di classifica e i numeri del torneo.

QUI AVELLINO

C’è stato un momento in cui sembrava che la Scandone potesse mettere la freccia, aumentare i giri del motore e sorpassare tutte le altre, volando in fuga verso la vittoria della regular season. Adesso invece le cose sono peggiorate: Avellino conserva il suo primo posto in classifica ma ha aperto il girone di ritorno perdendo due partite sul filo di lana, contro Reggio Emilia e Brescia, e non riuscendo a confermare il suo vantaggio sulla concorrenza. Per il momento a Pino Sacripanti va bene così: quel che conta è rimanere lì, avere il fattore campo almeno nei quarti dei playoff e sapere di potersela giocare con tutti anche in una serie sulle sette partite. Quella che poteva sembrare una crisi è stata scacciata con la vittoria del PalaRuffini: pur tra alti e bassi la Sidigas è stata brava nel non permettere a Torino di uscire dal momento nero, partendo forte e riuscendo a resistere a tutti i tentativi di ritorno dei padroni di casa. Nel primo tempo Avellino ha sostanzialmente fatto a meno dei punti di Bruno Fitipaldo, Maarten Leunen e Jason Rich; il miglior realizzatore del campionato ha chiuso con 3 punti e un brutto 1/5 dal campo, il centro come al solito è stato determinante sotto canestro (9 rimbalzi) e pur con un tabellino senza enormi cifre mentre Fitipaldo ha segnato 5 punti. Nonostante questo, la Scandone ha trovato altri interpreti: Ariel Filloy con 15 punti e 4 assist, Kyrylo Fesenko con 15 punti e 4 rimbalzi, Dezmine Wells e Thomas Scrubb con 10 punti a testa. Il roster è ampio, e le possibilità di arrivare a vincere lo scudetto ci sono tutte: bisogna ora provare a prendersi la posizione più alta possibile in regular season e continuare a rafforzare le certezze.

QUI PISTOIA

Se la The Flexx si trova a lottare per la salvezza lo deve quasi esclusivamente al suo rendimento esterno: fuori casa le cose non vanno per la squadra di Vincenzo Esposito, ma tra le mura del PalaCarrara i toscani hanno un rendimento che potremmo quasi definire da playoff. Basta guardare lo score: nelle ultime sei partite casalinghe Pistoia ha vinto quattro volte, mettendo in fila ottime affermazioni come un importantissimo +22 su Capo d’Orlando e, soprattutto, il 76-65 sulla Vanoli Cremona della scorsa domenica. Una vittoria ancora più preziosa se consideriamo il filotto dal quale arrivavano i lombardi e se, leggendo le cifre dei giocatori, scopriamo che Ron Moore – il leader della squadra – ha chiuso la sua partita con 5 punti, tirando con il 20% dal campo e perdendo 5 palloni. Solo 4 assist il contributo del playmaker, ma Pistoia ha vinto comunque: segno che questo gruppo sta imparando a tirare fuori soluzioni alternative alle serate di magra dei loro astri. Per esempio ci sono stati gli 11 punti di un Fabio Mian che ha saputo prendersi responsabilità non da poco (3/7 dall’arco) oppure i 15 di Yakhouba Diawara, il veterano arrivato nel corso della stagione e che fino a questo momento aveva faticato a entrare negli schemi e nel ritmo di un campionato che pure conosce molto bene. Il francese ha indicato la via, gli altri hanno seguito: nonostante il 4/13 dal campo Tyrus McGee ha segnato 11 punti, 10 li ha aggiunti un Raphael Gaspardo sempre più concreto e poi ci sono stati gli 8 di Deyan Ivanov, davvero esiziale con il suo 4/5 dall’area. La strada per la salvezza è ancora lunga, ma intanto la The Flexx ha saldo positivo con Pesaro e Capo d’Orlando; ce l’ha contro con Varese (dovendo ancora giocare il ritorno, come con la Vuelle) e Brindisi, ma per ora quello che ha raccolto basta e avanza per salvarsi. Non per i playoff, che probabilmente quest’anno non saranno raggiunti.

