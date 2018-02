Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (NBA, regular season)

Boston Cleveland streaming video e diretta tv: orario e risultato live (NBA, Regular Season). Alle ore 21:30, di scena la sfida fra i Celtics e i Cavaliers, in quel del TD Garden

LeBron James, Cleveland Cavaliers - LaPresse

Boston Cleveland in programma questa sera per la NBA 2017-2018 garantirà certamente un grande spettacolo. Dalle ore 21:30 italiane, in diretta dal TD Garden di Boston, i padroni di casa dei Celtics ospiteranno i Cleveland Cavaliers, match valevole per la regular season. Sarà una gara tutta da vivere anche perché di fronte si troveranno la seconda e la terza forza della Eastern Conference, il “girone” est degli Stati Uniti, nonché le due finaliste di conference dei playoff 2017: andiamo quindi a scoprire le informazioni per vedere in diretta tv e streaming la gara in oggetto, nonché lo stato di forma delle due franchigie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lo spettacolo della NBA 2017-2018 è visibile in diretta televisiva, ma solo sulla pay tv. I fortunati possessori dell’abbonamento sport di Sky, potranno infatti gustarsi lo show del basket americano, compresa la partita di questa sera delle ore 21:30 fra i Boston Celtics e i Cleveland Cavaliers. Per vederla, non dovrete fare altro che collegarvi su Sky Sport 2 HD dall’orario indicato, gustandovi la classica telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, grazie all’app dedicata, Sky Go, riservata anche in questo caso ai soli abbonati: un ottimo metodo per vedere i campioni NBA comodamente attraverso il vostro telefonino, tablet o personal computer. Tutti gli altri potranno infine seguire gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Twitter delle due squadre, nonché della stessa lega americana di basket.

QUI BOSTON

Periodo un po’ altalenante per la storica società cestistica di Boston. I Celtics sono infatti reduci da dieci partite in cui sono arrivate sei vittorie e quattro sconfitte. L’ultima capitolazione è freschissima, ed è giunta soltanto pochi giorni fa, contro gli Indiana Pacers a Boston, match terminato con il risultato di 91 a 97. Le altre capitolazioni sono invece quelle contro Raptors, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Dicevamo anche di sei successi, ovvero, la penultima uscita stagionale, quella contro gli Wizards di Washington (110 a 104 il risultato finale), nonché Trail Blazers, Hawks, New York Knicks, Denver Nuggers e infine i Clippers di L.A. Celtics comunque al secondo posto assoluto nella Eastern Conference, con 40 vittorie e 17 sconfitte sulle 57 partite disputate fino ad ora. In casa, il bilancio racconta invece di 21 successi e 9 capitolazioni, mentre fuori casa lo score è molto simile, 19 a 8. Per quanto riguarda il mercato chiusosi negli scorsi giorni, i Boston si sono assicurati un elemento importante come Greg Monroe, e non è da escludere che possa essere fatto qualcosa fra gli svincolati, magari Joe Johnson. Infine, per quanto riguarda le statistiche, migliore dei Boston per media punti è la stella Kyrie Irving, con 24.7 a partita.

QUI CLEVELAND

A differenza di Boston, i Cleveland Cavaliers sono reduci da un bel successo, ovvero, il 123 a 107 in trasferta ad Atlanta contro i padroni di casa degli Hawks. Seconda vittoria in fila per la squadra del Re LeBron James, che arriva dopo il colpo all’overtime contro i Timberwolves di Minnesota per 140 a 138. Il bilancio delle ultime dieci uscite resta comunque peggiore di quello dei Boston, visto che le vittorie sono cinque e altrettante le sconfitte. I Cavaliers non stanno infatti vivendo un buon momento stagionale, avendo perso contro Orlando Magic, Houston Rockets, Detroit Pistons, San Antonio Spurs e infine Oklahoma City Thunder. Le vittorie, invece, oltre a quelle di cui sopra, sono giunte contro Miami Heat, i Pistons e i Pacers di Indiana. Cleveland che attualmente si trova al terzo posto nella propria conference, la Eastern, con un bilancio totale di 32 vittorie e 22 sconfitte, per una percentuale di vittorie pari al 59.3 delle gare giocate. Bene il bilancio casalingo, con 20 successi e solo sette capitolazioni, mentre fuori casa i numeri sono negativi, visto che su 27 incontri, i Cavs ne hanno vinti solo 12, cadendo quindi in 15 occasioni. Il miglior giocatore dei Cavalieri è ovviamente LeBron James, che sta tenendo una media stagionale di 26.4 punti a partita, quinto miglior marcatore in assoluto di tutta la NBA. Menzione infine sul recente mercato: a Cleveland è sbarcato Thomas-James, colpo interessante, nonché Hill, Hood, Clarkson e Nance. Peccato però per le sei cessioni, a cominciare da Wade, tornato a Miami, passando per IT, Rose, Crowder, Frye e arrivando a Shumpert.

