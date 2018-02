Brindisi Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A)

Diretta Brindisi Olimpia Milano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 19^ giornata di Serie A in Puglia (oggi)

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brindisi Olimpia Milano, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brindisi Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Massimiliano Filippini e Alessandro Nicolini. Appuntamento per questa partita valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket (quarta del girone di ritorno) al PalaPentassuglia della città pugliese, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Happy Casa Brindisi, contrapposta in questo turno alla EA7 Emporio Armani Milano: il match si gioca dunque oggi, domenica 11 febbraio alle ore 17.00. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è molto diversa: l’Olimpia Milano ha 26 punti grazie a tredici vittorie e cinque sconfitte e fa parte del quartetto di squadre che attualmente condividono il primo posto, che di certo per l’Olimpia non può essere considerato una sorpresa; per Brindisi l’orizzonte è ben diverso, anche se nelle ultime settimane è arrivato un miglioramento da parte della Happy Casa, che con 12 punti (sei vittorie e dodici sconfitte) adesso è in linea per raggiungere la salvezza, naturalmente l’obiettivo stagionale di Brindisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brindisi Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Il 2018 sorride a Brindisi: nel nuovo anno la Happy Casa ha giocato sei partite di campionato e ne ha vinte quattro, un miglioramento clamoroso per una squadra che fino a quel momento aveva un bilancio di 2-10 ed era ultima in classifica e prima indiziata per la retrocessione. Anno nuovo, vita nuova: in casa i successi contro Varese e Pistoia, in trasferta i colpacci sui parquet di Reggio Emilia e Torino, sconfitte solamente contro Cantù e Venezia, questo è il bilancio a partire da Capodanno per gli uomini di Frank Vitucci, che sicuramente ha grande merito nella svolta della squadra essendo arrivato sulla panchina di Brindisi solamente a partire dal 14 dicembre. I playoff restano decisamente lontani e dunque è meglio pensare alla salvezza, che comunque in questo momento è un obiettivo che appare perfettamente ragionevole e alla portata dei pugliesi. Se poi arrivasse un’impresa contro Milano, sarebbe il sigillo ad una svolta a dir poco autorevole.

L’Olimpia Milano per ora in Italia sta facendo la propria parte: ad inizio stagione ha vinto la Supercoppa, in totale dunque contro le avversarie nazionali vanta 15 vittorie su 20 partite disputate. In campionato gli uomini di coach Simone Pianigiani sono dove devono essere, tenuto presente che le fasi decisive della stagione arriveranno più avanti, anche se settimana prossima ci sarà la Coppa Italia - primo grande obiettivo stagionale - e dunque naturalmente è importante arrivare in forma all’appuntamento di Firenze. L’Eurolega purtroppo è un’altra storia, ma in Italia Milano ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare il tricolore che l’anno scorso è finito a Venezia. Domenica scorsa è arrivata la facilissima vittoria contro Capo d’Orlando, adesso ecco un’altra avversaria certamente molto inferiore alla EA7, ma in condizioni migliori rispetto ai siciliani e in casa sua: Brindisi può dunque essere un test interessante per capire come l’Olimpia arriverà alla Coppa Italia.

