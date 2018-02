Capo d'Orlando Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Reggio Emilia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Reggio Emilia si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 febbraio; presso il PalaSikeliArchivi la Betaland se la vede contro una squadra che lentamente sta risalendo la corrente nel campionato di basket Serie A1 2017-2018, arrivando a prendersi quella qualificazione ai playoff che era data per scontata prima dell’inizio della stagione, ma che dopo un avvio pessimo è diventato invece un traguardo difficile. La Reggiana ha mancato la Final Eight di Coppa Italia, e adesso spera se non altro di entrare tra le prime otto quando sarà terminata la regular season; la sfida di oggi è però importante soprattutto per una Betaland che sta vivendo un periodo davvero difficile, è in crisi di risultati e sembra non riuscire più a ritrovare la strada per la vittoria. Da queste parti si sognavano i playoff, e per un certo momento la squadra si è anche messa nella posizione giusta; poi però la fatica data dall’impegno infrasettimanale in Champions League ha portato ad un calo nelle prestazioni sul parquet, con il risultato che la possibilità di continuare la corsa in Europa è presto evaporata e in campionato si è aperta una serie di sconfitte che ha portato Capo d’Orlando ad avere una sola vittoria di vantaggio su Pesaro, che è il fanalino di coda. Adesso salvarsi non è più così scontato: anzi, in questo momento l’Orlandina è forse la squadra messa peggio dal punto di vista del gioco e della fiducia, anche se una vittoria potrebbe scacciare del tutto la crisi e rilanciare Gennaro Di Carlo e il suo gruppo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Reggio Emilia non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv, ma per tutti gli appassionati, come sempre a partire da questa stagione, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita in diretta streaming video grazie al servizio che viene offerto dalla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale sarà comunque necessario pagare una quota per abbonarsi. Va anche segnalato che sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili non solo sulla gara del PalA2A – tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo – ma anche sul campionato di Serie A1, con la situazione di classifica e i numeri del torneo.

QUI CAPO D’ORLANDO

Sono sette le sconfitte consecutive per la Betaland, che non vince dal 17 dicembre quando ha regolato di misura Brindisi; allora il record della squadra siciliana era di 5 successi a fronte di 6 sconfitte, e i playoff erano come detto una possibilità concreta; da allora però Capo d’Orlando ha smarrito la via, non riuscendo più ad affermarsi. Di fatto, il roster ha subito un crollo verticale: lo si evince dai risultati che sono maturati. Soltanto contro Cremona la sconfitta è stata contenuta nei 10 punti (esattamente quello scarto): per il resto abbiamo un -28 ad Avellino, un -22 contro Venezia, un -23 a Cantù, un -22 a Pistoia, un -17 contro Bologna e il terribile -37 al Mediolanum Forum, in una partita contro l’Olimpia Milano che non è mai nemmeno cominciata. Sono sconfitte più che nette: quel che va capito è se la squadra sia effettivamente questa, cioè con un valore inferiore a tutte le altre e dunque condannata alla retrocessione, o se invece quella di inizio stagione possa tornare a calcare i campi della Serie A1. Di solito si dice che la verità sta nel mezzo, ma qui è difficile capire: certo il gruppo è giovane, ha perso la sua stella (Justin Edwards) e non ha giocatori in grado di guidare a livello carismatico. Anche così però sembra difficile pensare che il destino di Capo d’Orlando sia questo, come se i primi due mesi della stagione non siano esistiti. La prima risposta arriverà oggi, contro una Reggio Emilia in fiducia ma ancora soggetta a cali tecnici e di concentrazione: in caso di vittoria la stagione della Betaland potrebbe nuovamente svoltare, e questa volta per il meglio.

QUI REGGIO EMILIA

Il canestro di Amedeo Della Valle contro Sassari, arrivato praticamente sulla sirena, ha portato in dote la terza vittoria consecutiva: Reggio Emilia sembra effettivamente rinata e adesso i playoff sono una realtà a portata di mano, distante soltanto una partita anche se ci sono tre squadre con lo stesso record che andranno eventualmente superate. L’inizio terribile (sei sconfitte per aprire la stagione) ha scioccato tutto l’ambiente; serviva una vittoria di autorità per riprendere il cammino ed è quello che la Grissin Bon ha trovato, schiantando Pistoia (era il 12 novembre) con un terrificante +48 che ha permesso alla squadra di Massimiliano Menetti di riprendere fiducia. Da lì la stagione è andata in crescendo: dopo le sei sconfitte il bilancio emiliano parla di 8 vittorie e 4 ko. Magari non si viaggia sugli stessi binari delle ultime tre stagioni, ma comunque la Reggiana ha dimostrato di poter ancora giocare un ruolo da protagonista nel campionato: realisticamente l’obiettivo sarebbe quello di tornare a giocare la finale (conosciuta nel 2015 e 2016 e sempre persa), non c’è motivo per pensare che la Grissin Bon sia tagliata fuori dal discorso ma servirà il salto di qualità. Intanto però Della Valle e compagni hanno dimostrato di saper ancora vincere contro le squadre candidate alla finale: soltanto il 21 gennaio è arrivato il successo contro Avellino, mentre fuori casa l’ultimo successo è quello della settimana seguente, arrivata sul campo di Pesaro quando per la prima volta Reggio Emilia è stata in grado di raggiungere (e superare) quota 100 punti in una singola partita.

