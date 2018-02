Cremona Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cremona Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRadi. La Vanoli cerca i playoff, la Reyer il primo posto nella regular season

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Cremona Venezia vale per la quarta giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca alle ore 17:00 di domenica 11 febbraio. Una partita tra due squadre che sono in corsa per i playoff, ma con premesse diverse: la Vanoli infatti ha vinto 9 partite con altrettante sconfitte, e dunque si trova attualmente in una posizione incerta perché può rimanere fuori come entrare tra le prime otto per questione di dettagli. In ogni caso centrare la post season era considerato un traguardo ottimale e forse anche oltre le attese all’inizio della stagione; non si può certo dire lo stesso per una Reyer che, essendo campione d’Italia, aveva come traguardo minimo quello di giocare i playoff e di provare a tornare in finale. Difficile e forse non realizzabile, ma le premesse non potevano essere inferiori a questo; la stagione ci sta dicendo che Walter De Raffaele e i suoi ragazzi sono di fatto al passo con quanto ci si attendeva, perché entrano in questo turno con il primo posto condiviso con Milano, Brescia e Avellino. La concorrenza è ampia: forse anche più della stagione scorsa, e in questo momento i dettagli potrebbero far crollare la Reyer al quarto posto in classifica. Al momento significherebbe giocare una serie di primo turno contro la Virtus Bologna: i campioni d’Italia avrebbero l’eventuale “bella” da giocare in casa, ma anche così i quarti di finale sarebbero tutt’altro che scontati. Dunque, attenzione: la partita del PalaRadi va vinta per proseguire la corsa verso la vittoria della regular season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Venezia verrà trasmessa in diretta tv: per gli abbonati a televisione satellitare o digitale terrestre l’appuntamento sarà sul canale Eurosport 2, mentre per tutti gli altri appassionati, come sempre a partire da questa stagione, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita in diretta streaming video grazie al servizio che viene offerto dalla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale sarà comunque necessario pagare una quota per abbonarsi. Va anche segnalato che sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili non solo sulla gara del PalA2A – tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo – ma anche sul campionato di Serie A1, con la situazione di classifica e i numeri del torneo.

QUI CREMONA

La Vanoli veniva da cinque vittorie in sei partite, avendo perso soltanto al Mediolanum Forum contro un’Olimpia Milano che si era presa i due punti costruendo una rimessa a fil di sirena; poi è arrivata una brutta sconfitta contro Pistoia. Al PalaCarrara, senza Darius Johnson-Odom, Cremona non è mai stata in partita: l’ex Sassari non c’era, era invece presente Landon Milbourne che perà ha chiuso la sua partita con 1/6 dal campo e appena 2 punti, di fatto accorciando le rotazioni di una squadra che ha avuto più punti dalla panchina (38) che dal quintetto di partenza (27), questo anche perché Meo Sacchetti ha fatto giocare come sesto uomo un Simone Fontecchio che ne ha messi 22. L’ex di Bologna e Milano però ha carburato tardi, e questo è un altro dei motivi per cui è arrivata la sconfitta; resta il fatto che Cremona sta disputando una stagione sopra le righe, e che qualificarsi per i playoff (sarebbe solo la seconda volta nella storia) è un traguardo che non era troppo contemplato in estate, nonostante la società – una volta avuta la certezza del ripescaggio in Serie A1 – abbia investito per costruire un roster che se la potesse giocare ad armi pari. Per archiviare l’obiettivo e prendersi uno dei posti utili per continuare la stagione anche dopo le 30 giornate regolari, la Vanoli ha bisogno di ritrovare i migliori Diener: i due cugini a Pistoia hanno combinato per 8 punti con 2/8, Travis ha tirato appena due volte e anche lui ha bisogno di guardare maggiormente il canestro. Soprattutto se Johnson-Odom, solitamente il go-to-guy della situazione, non è sul parquet: in quel momento i veterani dovrebbero prendere il comando della situazione. Per Sacchetti comunque la nota lieta è Giampaolo Ricci: 3/8 dall’arco e 9 punti di personalità per un giocatore che sta diventando sempre più importante e potrebbe fare molto comodo nella volata finale. Oggi per la Vanoli c’è una bella occasione: battere i campioni d’Italia – che non sono in un momento eccezionale – potrebbe accrescere fiducia e autostima in un gruppo che ha già preso consapevolezza delle sue possibilità e di quanto potrebbe andare lontano nel campionato.

QUI VENEZIA

La Reyer ha vinto le ultime due partite, ma dal punto di vista del gioco e della condizione non è sicuramente nel suo periodo migliore: Walter De Raffaele ne aveva già parlato dopo aver vinto sul campo dell’Olimpia Milano, la partita che aveva chiuso nel migliore dei modi il girone di andata. La sconfitta interna contro Varese ha fatto suonare il campanello di allarme: in realtà non c’è un problema specifico, ma il 2018 è iniziato con alcuni giocatori sotto tono, una frattura al naso per Hrvoje Peric costretto a giocare con una maschera protettiva e soprattutto l’infortunio di Gediminas Orelik, giocatore vitale per aprire il campo. Nel contempo è tornato Michael Bramos e sicuramente la differenza si è vista; il mercato ha fatto registrare anche l’arrivo di Austin Daye, che con Pesaro era stato il miglior realizzatore del campionato. La prima non è stata una partita indimenticabile (0 punti in 8 minuti) ma De Raffaele sa di poter avere molto da un giocatore di dimensione interna che sa anche piazzarsi sul perimetro e costringere le difese a liberare il pitturato; in questo Bramos e Peric sono dei maestri e non è un caso che contro Brindisi, in una vittoria arrivata soltanto nel finale, i due abbiamo combinato per 36 punti e 13 rimbalzi (anche se Bramos ha avuto una pessima serata dal perimetro, chiudendo con 3/10). Dal punto di vista del medio-lungo periodo, Venezia vuole provare a tenere il ritmo delle prime in classifica con l’obiettivo di vincere la regular season: in questo modo avrebbe il vantaggio del fattore campo per tutte le serie dei playoff, un dato che non sarebbe certo da poco considerando che nelle prime posizioni si sta viaggiando con grande equilibrio, anche e soprattutto nelle sfide dirette.

