Napoli Tortona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Tortona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBarbuto. Il Cuore Basket cerca la salvezza, Bertram a caccia dei playoff

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Tortona, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Tortona si gioca alle ore 17:00 di domenica 11 febbraio; al PalaBarbuto si gioca una partita valida per la ventunesima giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018. Le due squadre corrono ovviamente per diversi obiettivi: il Cuore Basket, che è neopromosso, fin dall’inizio della stagione ha pensato esclusivamente alla salvezza ma le cose sono andate peggio del previsto. Pochissime vittorie e, da subito, l’ultimo posto in classifica con un divario che si è costantemente ampliato. A oggi quindi restare in A2 sembra un compito piuttosto complicato; più passa il tempo e meno opportunità ci sono per ridurre il divario rispetto alle squadre che precedono in classifica. Tortona invece punta a quei playoff che ha già giocato lo scorso anno, arrivandoci peraltro come una delle favorite; le cose non sono andate bene, ma i piemontesi sono stati in grado di mantenere il livello e a oggi sarebbero ancora nella post season. Attenzione però: non è assolutamente certo che arrivi la qualificazione, perché la concorrenza è piuttosto agguerrita e ci sono squadre come Agrigento a Cagliari che hanno ancora qualcosa da dire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LAPARTITA

Napoli Tortona non sarà trasmessa in diretta tv, né sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, saranno invece disponibili attraverso il sito ufficiale del campionato di Serie A2, all’indirizzo www.legapallacanestro.com dove troverete anche la classifica del girone Ovest e il dettaglio delle gare del giorno.

QUI NAPOLI

E’ una stagione complicatissima per il Cuore Napoli: l’inizio è stato pessimo e la squadra ha dovuto aspettare la settima giornata per trovare la sua prima vittoria. Da lì in avanti si era pensato che Napoli potesse salire di colpi, ma questo girone si sta rivelando davvero troppo complicato; la società ha scommesso sul gruppo che ha centrato la promozione – e ci poteva stare – ma lungo l’annata è stato esonerato l’allenatore e alcuni giocatori non secondari (Kerry Carter e Melsahn Basabe, arrivato a stagione in corso) hanno risolto il loro contratto. Il volto nuovo è Elston Turner jr, che ha giocato la prima parte del campionato con Siena e che ha trascorsi importanti in Serie A1: proprio lui è il giocatore che ha dato a Napoli la vittoria contro la Mens Sana, segnando 20 punti e infilando i tiri liberi decisivi. Per Napoli il problema resta che fuori casa il rendimento è disastroso: certo il Cuore Basket si potrebbe salvare anche così, ma dovrebbe vincere necessariamente sempre tra le mura del PalaBarbuto. Una cosa possibile? Sicuramente sì, ma è chiaro che in questo momento è difficile immaginare la squadra campana anche solo ai playout.

QUI TORTONA

Anche Tortona ha dei problemi fuori casa: basti pensare che ha perso le ultime tre partite che ha giocato lontano dal PalaOltrepo’, cadendo contro Reggio Calabria, Eurobasket Roma e Agrigento. Tuttavia per la squadra piemontese il periodo buio è limitato: prima di questa serie infatti Tortona aveva vinto ben quattro gare consecutive in trasferta, prendendosi di fatto quella posizione in classifica che adesso spera di conservare e magari migliorarla, anche se sarà difficile ripetere quanto fatto lo scorso anno. L’ultima gara giocata fuori casa è quella sul campo della Moncada: ad Agrigento Tortona è caduta giocando male i due quarti centrali (35-49 il parziale),tirando con il 35% dall’arco e con 21/27 ai tiri liberi. Luca Garri ha giocato una partita da 18 punti con 7/13, ma non è stato sufficiente per prendersi la vittoria; in doppia cifra hanno chiuso anche Melvin Johnson (14), Paulius Sorokas (13) e Marco Spanghero (10). Tuttavia la panchina non ha dato il contributo sperato: Francesco Quaglia ha messo 7 punti ma il totale dei giocatori in uscita dal pino ha portato in dote soltanto 12 punti. A questo proposito va detto che le rotazioni di Tortona non sono lunghissime: potrebbe pesare quando si arriverà ai playoff e si giocherà a distanza ravvicinata.

