Pesaro Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pesaro Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Adriatic Arena. La Fiat si presenta con il terzo allenatore nella sua stagione

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Torino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Pesaro Torino, alla Adriatic Arena, alle ore 19:00 di domenica 11 febbraio si gioca per la quarta giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Da una parte l’ultima in classifica, con appena 4 vittorie e che sta rischiando di staccarsi dalla concorrenza; dall’altra una squadra che stava sognando in grande ma adesso rischia addirittura di andare incontro a una stagione disastrosa; dal punto di vista tecnico è difficile raccontare di una squadra che ha un roster che potrebbe anche puntare alla finale scudetto ma che ha perso tutte le sue certezze, demolita da questioni che poco hanno a che fare con il campo e che però hanno avuto un’incidenza decisamente più profonda di quanto si potesse pensare. La Vuelle allora ha una grande occasione: quella di vincere una partita che forse in condizioni normali non avrebbe vinto, e prendersi così due punti fondamentali per continuare a inseguire una salvezza che nelle ultime stagioni, e anche in situazioni peggiori di quella attuale, è sempre arrivata. A meno che questa serata non rappresenti, di riffa o di raffa, la rinascita di una Torino che ha bisogno di dimostrare qualcosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Torino non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv, ma per tutti gli appassionati, come sempre a partire da questa stagione, ci sarà la possibilità di assistere a questa partita in diretta streaming video grazie al servizio che viene offerto dalla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale sarà comunque necessario pagare una quota per abbonarsi. Va anche segnalato che sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili non solo sulla gara del PalA2A – tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo – ma anche sul campionato di Serie A1, con la situazione di classifica e i numeri del torneo.

QUI PESARO

La Vuelle è l’unica squadra che in questo ultimo periodo non è riuscita a fare il salto di qualità: aveva chiuso il girone di andata sfiorando la vittoria sul campo di Venezia e battendo Sassari, mentre ha aperto il ritorno perdendo contro Brescia, Reggio Emilia e Virtus Bolona. A metà febbraio Pesaro aveva gli stessi punti di Varese e Pistoia, con la possibilità di far valere la sfida diretta nei confronti della Openjobmetis; oggi invece si ritrova staccata di tre partite dai lombardi e di due da Brindisi e Pistoia, che sono quelle che la precedono in classifica. Diventa difficile salvarsi, ma come detto le possibilità ci sono: bisogna sicuramente trovare maggiore ritmo in trasferta, ma soprattutto la squadra di Spiro Leka guarda con attesa alle sfide dirette che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. Al momento Pesaro deve ancora completare la doppia partita contro tutte; ha perso male a Capo d’Orlando (-17), vinto in casa contro Brindisi e Varese ma solo con un +5 e un +3, poi ha perso di 3 a Pistoia. Si tratta di situazioni in bilico: potrebbero essere volte a favore come anche diventare tutte contrarie, e allora intanto la Vuelle spera di portare a casa una vittoria importante oggi. Sabato scorso la sconfitta di Bologna è stata netta: non sono bastati 25 punti di Dallas Moore e 17 rimbalzi di Manuel Omogbo per frenare una Virtus che ha dominato dall’inizio alla fine. Avere lo stesso atteggiamento contro Torino porterebbe inevitabilmente a un altro ko, a prescindere dalla crisi dell’Auxilium.

QUI TORINO

Da Luca Banchi a Carlo Recalcati, da Charlie a Paolo Galbiati: l’avventura del tecnico tre volte campione d’Italia sulla panchina di Torino è durata meno di un mese. Il dato preoccupante è che si è trattato di dimissioni e che, come filtrato dalle prime indiscrezioni, il motivo sarebbe lo stesso che ha portato all’addio di Banchi. Ovvero, ingerenza da parte della società nelle scelte dell’allenatore. La figura chiave nella vicenda sarebbe quella del vice presidente: Recalcati chiaramente non può essere additato come responsabile del crollo verticale che la squadra ha subito (tre sconfitte consecutive in campionato), perché da quello che trapela sembra che le dimissioni di Banchi abbiano lasciato una profonda scossa all’interno di un gruppo che aveva trovato il suo equilibrio, e che dunque alcuni giocatori chiave, volutamente o come reazione emotiva inconscia, abbiano smesso di produrre come facevano prima. Vander Blue potrebbe portare una ventata di novità e freschezza, ma bisogna chiedersi se basterà: domenica scorsa Torino non ha nemmeno giocato male contro Avellino, ma i problemi attuali sono riassunti nello 0-15 con cui hanno iniziato la partita, sbagliando le prime 11 conclusioni dal campo, e in come non sono mai riusciti a fare il passo in più per completare la rimonta. I playoff sono a rischio? Decisamente sì se non arriverà una sterzata: come detto è un grande peccato, perché le premesse erano quelle di andare incontro alla miglior stagione di sempre e invece ora si rischia di dover soffrire anche solo per restare in Serie A1.

© Riproduzione Riservata.