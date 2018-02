Sassari Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Sassari Virtus Bologna apre questa domenica 11 febbraio per il campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al PalaSerradimigni, con palla a due alle ore 12:00, si affrontano due squadre che puntano ai playoff: il Banco di Sardegna però ha ancora bisogno di trovare maggiore continuità, perché in questo momento ha il 50% di vittorie e questo risultato potrebbe non essere utile per prendersi uno dei primi otto posti nella classifica. La Virtus invece il salto di qualità lo ha fatto: entrando in questa giornata è la prima inseguitrice delle quattro che comandano la graduatoria in Serie A1. Quinto posto dunque, con la sensazione di una squadra che possa migliorare ancora; avendo già archiviato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, adesso le V nere sanno di poter anche provare a prendersi la vittoria della regular season. Non sarà certo semplice perché le squadre davanti stanno viaggiando a ottimo ritmo; tuttavia, le possibilità ci sono davvero e per i playoff, che salvo crolli imprevisti saranno raggiunti, Alessandro Ramagli e i suoi potrebbero anche pensare di arrivare alla semifinale e, chissà, magari anche a giocarsi in maniera diretta lo scudetto. Dunque, attenzione a quello che potrebbe succedere su questo campo: di sicuro la partita è un big match in questo turno di campionato.

La Dinamo non vince in trasferta dal 10 dicembre, quando è diventata la prima squadra del campionato a battere Brescia; questo dato preso da solo basterebbe a far capire perché la squadra di Federico Pasquini non è ancora riuscita a fare il salto di qualità entrando in maniera definitiva in zona playoff. Rimasta fuori anche dalla Final Eight di Coppa Italia, Sassari ha comunque un ottimo rendimento al PalaSerradimigni ed è su questo che punta oggi; recentemente ha perso soltanto contro Avellino (la prima partita del 2018) e poi ha messo in fila Trento e Torino. L’ultima partita giocata, quella della scorsa domenica, non è andata bene: basso punteggio e uno Scott Bamforth stranamente silente (10 punti con 0/3 dall’arco), i 7 punti di vantaggio costruiti nel terzo periodo sembravano essere decisivi e invece, ad un passo dall’overtime, Amedeo Della Valle si è inventato un grande canestro nonostante la marcatura asfissiante di Marco Spissu (14 punti con 4/7 dalla lunga distanza) portando alla vittoria la Grissin Bon. Sassari dunque va a caccia di riscatto immediato: per quanto riguarda le possibilità di giocare i playoff, bisogna ricordare che la Dinamo ha la doppia sfida diretta a favore nei confronti di Cantù (per differenza canestri) e deve recuperare il -15 subito al PalaRadi contro Cremona; dovesse vincere contro la Vanoli – si giocherà a metà marzo – le sue speranze di arrivare alla post season potrebbero aumentare sensibilmente, ma nell’equazione bisogna necessariamente inserire anche altre squadre, come la stessa Reggio Emilia e come Trento, per non parlare di altre (Varese per esempio) che stanno risalendo la china e potrebbero avere ancora qualcosa da dire. Sia come sia, Sassari vuole sfruttare il fattore campo oggi e prendersi la vittoria contro una delle squadre più in forma del campionato.

Quattro vittorie consecutive hanno rotto gli indugi per la Segafredo: adesso, con il quinto posto in classifica ed essendosi messa alle spalle clienti scomodi come Torino e Cantù, la Virtus ambisce addirittura a prendere le quattro avversarie che la precedono; il +18 arrivato contro Pesaro è stato ancora più importante perché ottenuto nella seconda di due giornate di squalifica comminate ad Alessandro Gentile, che ne aveva in realtà avute tre ma ha ottenuto una riduzione in sede di ricorso. Senza il numero 0 la Virtus produce, vince e convince: finalmente anche la panchina ha un ruolo importante per la squadra di Alessandro Ramagli e un giocatore come Kenny Lawson – sempre messo in discussione – ha lasciato intendere che se utilizzato in un certo modo può senza ombra di dubbio fare la differenza. Il quintetto naturalmente non si discute: oggi torna Alessandro Gentile e con lui rimarrà fuori Michael Umeh, che però è stato assolutamente decisivo nelle ultime uscite. Gli equilibri in ogni caso sono stati trovati, e Marcus Slaughter – già votato MVP di un turno – è sempre più importante sotto canestro; a questa squadra manca forse ancora qualcosa dal pino per giocarsi davvero lo scudetto, ma sicuramente può pensare di tornare a disputare una finale. L’importante ora sarà trovare continuità e provare a fare la voce grossa anche contro le grandi; il banco di prova al PalaSerradimigni è di valore, vedremo se questa Segafredo sarà pronta per la laurea.

