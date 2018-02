Varese Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Varese Brescia si gioca alle ore 20:45 di domenica 11 febbraio: siamo al PalA2A per la quarta giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. In classifica la differenza tra le due squadre è di sei partite: Brescia vola con 13 vittorie e il primo posto, Varese entrando in questa giornata aveva quattro squadre alle spalle e tre partite di margine sull’ultima – e dunque sulla retrocessione. Tuttavia, potrebbe essere una partita ben più aperta di quanto possa sembrare: intanto per il fattore campo, poi perché la Openjobmetis arriva da un momento straordinario e nel girone di ritorno ha sempre vinto, trasformando una situazione semi-drammatica in una possibilità aperta di centrare i playoff. Per quanto riguarda Brescia, dopo le nove vittorie iniziali era difficile pensare che il ritmo sarebbe rimasto lo stesso, eppure la Germani ha comunque saputo vincere 4 delle 8 partite che sono seguite alla prima sconfitta. Non ha ancora archiviato la qualificazione alla post season, ma realisticamente ce la dovrebbe fare; sarebbe la prima volta, e intanto avrà anche l’appuntamento della Final Eight di Coppa Italia che invece aveva già raggiunto lo scorso anno.

Varese Brescia è la partita che, trattandosi del posticipo, verrà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato: appuntamento dunque su Rai Sport e Rai Sport + e, come sempre, sarà anche possibile assistere a questa sfida visitando il sito www.raiplay.it, dunque grazie a una diretta streaming video che, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili non solo sulla gara del PalA2A – tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo – ma anche sul campionato di Serie A1, con la situazione di classifica e i numeri del torneo.

Tre vittorie consecutive per la Openjobmetis, e che vittorie: Varese arrivava da cinque sconfitte in fila e aveva chiuso malissimo il girone di andata, rischiando seriamente di retrocedere. Poi – non per la prima volta ultimamente – Attilio Caja ha girato le due viti, la squadra è entrata in condizione e non si è voltata indietro: la vittoria del Taliercio contro Venezia ha aperto la via, poi sono arrivati i successi di misura contro Milano e Cantù (al PalaDesio). Per Varese ovviamente si tratta di due vittorie speciali perché sono derby sentitissimi; al di là di questo nessuno si aspettava, soprattutto per quello che era il momento, che la squadra potesse aprire il ritorno con tre vittorie contro tre tra le migliori squadre del campionato. Adesso è tornato il sereno sotto le Prealpi: certo per la salvezza bisogna ancora spingere perché anche altre squadre (Pistoia e Brindisi su tutte) stanno iniziando a girare, ma questa Openjobmetis, anche per quella che è la sua storia, ha la necessità di provare a guardare in zona playoff. Come detto, al momento sono due le partite che la separano dalla post season: davanti ci sono anche Reggio Emilia e Trento, tra le squadre con 9 vittorie il saldo positivo è solo con Cantù ma la differenza canestri con Cremona potrebbe essere girata. E’ ancora presto per fare questi calcoli: per il momento Varese vuole continuare a vincere, poi eventualmente si vedrà.

Anche per la Germani il girone di ritorno è iniziato sostanzialmente bene: due vittorie prima di cadere in casa contro Trento. Il colpo del PalaDelMauro contro Avellino, vittoria arrivata in volata, è importantissimo: Brescia aveva battuto la Scandone anche all’andata e dunque ha il vantaggio della doppia sfida diretta che per il momento fa tutta la differenza del mondo, visto che stiamo parlando di quattro squadre appaiate al primo posto. Quello che stupisce di Brescia è che dopo l’avvio sprint (9 vittorie per iniziare il campionato) la squadra non sia crollata alle prime difficoltà; anzi, ha continuato a vincere con buona regolarità mantenendo la vetta e rimanendo agganciata a roster che sono sicuramente più competitivi sulla carta. Spesso ci si dimentica che la Leonessa partiva comunque per salvarsi, e che dunque questo primato è un mezzo miracolo; come ha detto Andrea Diana tuttavia, adesso che la Germani è in questa situazione di classifica sarebbe un errore non pensare di poter giocare i playoff da protagonisti con il desiderio di arrivare almeno in semifinale. Quasi un dovere morale; a Varese Diana e i suoi giocatori vanno per riscattare la sconfitta interna contro la Dolomiti Energia, un incidente di percorso che ci può stare tenendo conto che adesso un po’ di attenzione si sta inevitabilmente spostando sulla Final Eight di Coppa Italia, appuntamento al quale Brescia è arrivata con largo anticipo e che andrà onorato fino in fondo essendoci anche la possibilità di mettere un trofeo in bacheca.

