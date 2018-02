Verona Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Verona Fortitudo Bologna: Si affrontano due delle migliori squadre nel girone Est di A2

Verona Fortitudo Bologna si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 febbraio: è la ventunesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2017-2018. Nel girone Est le due squadre sono al momento qualificate per i playoff: ormai scontato il posto per una Fortitudo che arriva da un buon momento e che va a caccia del primo posto nella classifica, sapendo che non sarà un’assicurazione sulla promozione in A1 ma che potrebbe aiutare in una post season che si preannuncia decisamente equilibrata. Per quanto riguarda la Tezenis, bisogna ridurre al minimo i margini di errore perché la pratica non è affatto chiusa: ci sono squadre che al momento resterebbero fuori dal lotto che spingono per risalire la corrente, e che potrebbero cambiare tutta la geografia del girone Ovest. Dunque Verona ha un obiettivo primario: vincere le partite dell’AGSM Forum, in modo da scavare un solco rispetto alle avversarie e blindare uno dei posti utili. Con qualche colpo esterno poi potrebbe esserci la possibilità di migliorare il proprio piazzamento: giocare almeno il primo turno con il vantaggio del fattore campo potrebbe essere molto importante per le ambizioni di una società che guarda ovviamente in maniera concreta al ritorno nel massimo campionato di basket.

Per la Tezenis l’ultimo periodo è stato senza ombra di dubbio positivo: dopo la sconfitta di Ravenna (3 dicembre) gli scaligeri hanno infilato sei vittorie consecutive e sono reduci da otto vittorie nelle ultime nove. Da squadra a metà tra una salvezza tranquilla e un difficile approdo ai playoff Verona è diventata una realtà solidissima: la sconfitta di Piacenza può essere catalogata come incidente di percorso, nella serie di vittorie c’è stato soprattutto il grande colpo contro Trieste all’interno di un calendario favorevole, che però la squadra ha sfruttato nel migliore dei modi. Dicevamo delle partite all’AGSM Forum: in casa la Tezenis ha perso soltanto una volta, a metà novembre contro Udine. Da allora ha ottenuto sette vittorie su sette partite, comprese le ultime due – consecutive – contro Bergamo e Montegranaro. A proposito di quest’ultima, Verona ha mostrato tutto il suo potenziale offensivo: 96 punti segnati con un quarto periodo che ne ha fatti registrare addirittura 31, il 50% da 2 punti e un irreale 62% dall’arco. Devastante la coppia Phillip Green-Andrea Amato: 54 punti combinati tirando 12/16 dalla lunga distanza. Quando gioca così, Verona è difficilmente battibile: un chiaro messaggio alla Fortitudo che ha avuto più di un problema nelle trasferte stagionali e potrebbe pagare dazio su questo campo.

E’ un ottimo periodo per la Fortitudo, che arriva dalla vittoria esterna contro Orzinuovi; la squadra sembra aver ripreso la marcia dopo il pesante ko di Jesi (21 gennaio) e ha rotto gli indugi. Matteo Boniciolli ha ricevuto parecchie critiche sulla gestione del roster: per dirla tutta questa squadra sembra avere tutto per salire in Serie A1, ma bisogna anche ricordare che il campionato di A2 è difficilissimo e soprattutto conduce a playoff ai quali partecipano 16 squadre con appena una promozione. Per questo motivo è importante dosare le energie nel modo giusto; dominare la regular season potrebbe non servire, ne sa qualcosa per esempio Treviso. Ad ogni modo la Consultinvest è dove voleva essere: in lotta per il primo posto nel girone Est e per avere il miglior record di tutto il campionato. Cosa che permetterebbe di avere il fattore in campo in tutte le serie dei playoff, finale compresa; bisognerà prestare attenzione anche a quello che succederà al roster, perché le voci su possibili tagli e addizioni ci sono state nelle ultime settimane, e solitamente le favorite per la promozione si muovono a ridosso dei playoff per provare a migliorare il loro roster. La stessa Fortitudo lo aveva fatto un anno fa firmando Daniele Cinciarini, che oggi fa ancora parte del progetto e potrebbe rappresentare uno degli uomini in più nella corsa al ritorno nella massima serie. Nell’ultima trasferta però sono stati decisivi altri due veterani: Stefano Mancinelli e Guido Rosselli, 49 punti e 14 rimbalzi combinati.

