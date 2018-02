Video/ Trento Cantù (87-76): highlights della partita (Basket Serie A1 19^ giornata)

Video Trento Cantù (risultato finale 87-76): highlights della partita di basket, anticipo della 19^ giornata della Serie A1. Le aquile volano alla nona piazza in classifica.

Video Trento Cantù (LaPresse)

Al PalaTrento l’Aquila si impone 87-76 contro la Red October Cantù. Un grande secondo tempo, complice le scarse energie degli avversari, regala alla Dolomiti Energia Trentino la seconda vittoria consecutiva. Vittoria doppiamente importante per Trento perché ribalta anche il meno 8 che aveva subìto nel match di andata. Fondamentale il parziale di 26-17 nel terzo periodo. Jorge Gutierrez, rientrato dopo la squalifica, conduce la rimonta del terzo quarto e firma 23 punti. L’altro protagonista è Dominique Sutton che ne mette 18 con 11 rimbalzi. Shields chiude a 13 mentre Silinis ne fa 12. Per Cantù, priva di Crosariol e Culpepper, ottima prestazione di Charles Thomas che mette 20 punti ma abbandona per infortunio nel finale. 16 di Cournooh, 14 di Smith, 12 di Burns.

SINTESI PRIMO QUARTO

Il primo punto del match lo realizza Shields, che guadagna due tiri liberi per poi realizzarne uno soltanto. Risponde Thomas per il primo vantaggio di giornata della Red October. L'inizio di gara è piuttosto equilibrato. Le due squadre riescono a rispondere colpo su colpo. Trento serve a un certo punto una serie di 7-0 che sembra poter indirizzare il gioco dalla propria parte. Cantù però non ci sta e risponde con una serie altrettanto impressionante. Thomas e Parrillo fanno impazzire la difesa trentina: si va sull'11-17. Trento prova a ridurre lo svantaggio ma Cantù questa volta non si fa sorprendere. Thomas nel finale allarga il distacco. Il primo quarto si chiude sul 16-22.

SINTESI SECONDO QUARTO

Gutierrez domina in area avversaria e accorcia subito le distanze. Trento prova a recuperare. Poco dopo Flaccadori trova lo spazio per tirare e diminuire ancora lo svantaggio: 20-22. Cantù a questo punto presta maggior attenzione in fase difensiva provando a concretizzare la fase di possesso. Ci pensa Parrillo, che con un tiro da fuori area insacca. La Red October riesce a neutralizzare i tentativi avversari colpendo in contropiede. Gli ospiti provano a scappare portando a segno Thomas e Cournhoo David, Trento si aggrappa a Silins e Shields provando a non affondare. Il primo tempo si chiude sul risultato parziale di 38-42.

SINTESI TERZO QUARTO

Thomas apre le danze del secondo tempo segnando un tiro da 3 molto complicato da realizzare. Sutton risponde portando a 5 i punti di vantaggio di Trento. La gara è piacevole e ricca di capovolgimenti di fronte. Trento prova a ridurre lo svantaggio ma subisce troppo in contropiede. Thomas è imprendibile a campo aperto. Dopo aver sistemato qualche contromisura in situazioni del genere, la Dolomiti Energia aggredisce e gioca con maggior convinzione. La Red October sbaglia invece troppo in fase di tiro. Sutton firma il 55-55. La gara diventa spettacolare e ricca di sorpassi e controsorpassi. Trento frena la reazione di Cantù. Risultato parziale a fine terzo quarto 64-59.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Shields rincara subito la dose allargando il distacco tra le due squadre. Cantù prova a rifarsi sotto cercando Smith, molto dinamico e preciso negli ultimi metri di campo. Tuttavia in quest'ultima fase di match Trento sembra avere una marcia in più. Maggior dinamismo e fisico. Gli scontri decisivi a centrocampo sono vinti dai giocatori di casa. Forray firma il 71-65 con un elegante tiro da fuori area. La Red October insiste provando a non perdere contatto con gli avversari ma la Dolomiti Energia gestisce molto bene il vantaggio. Gutierrez poi, conclude con estrema precisione mettendo fuori causa definitivamente Cantù. Passo dopo passo Trento arriva alla vittoria. Risultato finale 87-76.

