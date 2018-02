Eurobasket Roma Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Eurobasket Roma Siena: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Palazzetto dello Sport. E' una sfida per evitare i playout nel girone Ovest

12 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Eurobasket Roma Siena, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Eurobasket Roma Siena è il posticipo nella ventunesima giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018: al Palazzetto dello Sport nella capitale la palla a due è prevista per le ore 20:30 di lunedì 12 febbraio. E’ una sfida diretta per la salvezza, non ci si scappa: le due squadre non sono riuscite a fare il salto di qualità e, se per quanto riguarda la retrocessione immediata dovrebbero aver archiviato la pratica (nel senso di averla evitata), lo stesso non si può dire dei playout che sono una possibilità assolutamente concreta. Bisogna comunque fare un distinguo: all’inizio della stagione Eurobasket sapeva che le sue ambizioni sarebbero state queste, mentre la Mens Sana sperava di agganciare la zona playoff ma si è trovata a dover lottare per altri obiettivi. Va anche rilevato come in questo momento la classifica sia ancora piuttosto corta: di fatto entrambe potrebbero rientrare nelle prime otto, ma dovrebbero centrare una buona striscia di risultati e per il momento non sembra essercene la possibilità. Ad ogni modo, i due punti questa sera sono vitali per tutte e due le compagini, e questo potrebbe portare a una partita bloccata e a basso punteggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Eurobasket Roma Siena non sarà trasmessa in diretta tv; da questa stagione però il campionato di basket Serie A2 è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che ne propone la visione in diretta streaming video. Per attivare il servizio su dispositivi come PC, tablet e smartphone sarà necessario pagare una quota per abbonarsi; da ricordare anche il sito ufficiale del campionato, www.legapallacanestro.com, sul quale troverete le informazioni utili sulla partita del Palazzetto dello Sport di Roma, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

QUI EUROBASKET ROMA

Campionato difficile per la squadra di coach Andrea Turchetto: la Leonis l’aveva iniziato con un confortante +22 sul campo di Napoli ma poi ha dovuto aspettare la settima giornata per mettere in fila la seconda vittoria, arrivata contro Latina. Il problema resta quello delle trasferte: la Leonis ha vinto soltanto due volte fuori casa - c’è anche un clamoroso +38 contro Agrigento - ed è chiaro che se al Palazzetto dello Sport i risultati non sono al 100% positivi la classifica ne risente. In questo momento Eurobasket è una squadra che soffre tantissimo al tiro: non arrivare al 40% da 2 punti e superare di poco il 20% dall’arco fa capire tante cose, insieme al fatto che le palle perse sono più di 11 per gara e quelle recuperate meno di 6. Numericamente parlando, Eurobasket fatica; i due giocatori che si elevano sulla media sono i due americani Michael Deloach e Deshawn Sims, il primo ha fantastiche cifre al tiro (almeno da 2 punti) e il secondo fa molto bene dall’arco. Senza loro due, le sorti della Leonis sarebbero forse ancora peggiori di quanto lo siano oggi. In più, Turchetto sa bene che oltre ai due punti questa sera bisognerebbe provare a girare anche la differenza canestri, che in questo momento è +7 a favore di Siena.

QUI SIENA

Sconfitta anche nel turno infrasettimanale (in casa contro Scafati), la Mens Sana ha perso le ultime due partite e non è quindi riuscita a dare continuità a un periodo che l’aveva vista vincente ad Agrigento e al PalaEstra contro Trapani, due affermazioni che l’avevano rilanciata addirittura in chiave playoff. Purtroppo questa squadra manca di continuità e non sa vincere in trasferta; lo ha fatto due volte in tutto il campionato (l’altro successo è quello di Reggio Calabria) ma prima di arrivare a mettere in cascina due punti esterni ha dovuto aspettare la sesta partita, e nel frattempo la classifica era già brutta. Nel turno infrasettimanale la Mens Sana non ha saputo controllare: partita con un +14 nel primo periodo, ha subito un parziale di 32-48 nei due quarti centrali che hanno girato del tutto la gara. Devin Ebanks ci ha messo una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi, così anche Giovanni Vildera (stessi rimbalzi ma 14 punti) ma il resto della squadra non è stato all’altezza; male in particolare Lorenzo Saccaggi che ha chiuso con 4 punti, due palle perse e 2/8 dal campo per un -1 di valutazione che la dice lunga sul suo operato. Ora serve la vittoria per non ritrovarsi già questa sera in una posizione decisamente critica per il futuro.

