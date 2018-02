Video/ Brindisi Olimpia Milano (72-84): highlights della partita (Basket Serie A1, 19^ giornata)

Video Brindisi Olimpia Milano (risulato finale 72-84): highlights della partita di basket nella 19^ giornata della Serie A1. Nuovo successo per l'Ea7 ferma alla terza piazza.

L’Olimpia Milano vince a Brindisi 72-84. L’Happy Casa resiste solo due quarti prima di essere schiantata da Milano molto più profonda e talentuosa della formazione pugliese. Agli uomini di Pianigiani sono stati necessari venti minuti prima di carburare e diventare padroni di una gara agonisticamente piacevole sino all’intervallo lungo. Da sottolineare le prove di Mesicek per Brindis e Micov per Milano, entrambi autori di 17 punti.

SINTESI PRIMO QUARTO

Micov apre le danze portando Milano in vantaggio con un preciso tiro da 3. Nell'azione seguente Lydeka fa aggiornare il risultato sul 2-3. Partita molto equilibrata in questa sua primissima fase di gioco. La Happy Casa mette in campo il giusto atteggiamento velocizzando il gioco e colpendo spesso in contropiede. Milano si mostra meno precisa del solito nel giropalla. Smith con un inatteso tiro da fuori area porta avanti Brindisi 13-10. La difesa meneghina fatica parecchio. Smith la punisce nuovamente. L'Olimpia rischia di perdere contatto. Ci pensa Kuzminskas a rimettere parzialmente le cose a posto. In questo primo quarto Brindisi chiude meritatamente in vantaggio. Risultato parziale 23-18.

SINTESI SECONDO QUARTO

Milano confusa e imprecisa in fase di possesso. Lydeka e Mesicek puniscono allungando il vantaggio pugliese che arriva dopo appena un minuto di gioco del secondo quarto a ben 11 punti. Suggs rincara la dose con un tiro da 3 che manda in estasi il pubblico sugli spalti. A questo punto però Brindisi si siede troppo sugli allori e permette all'Olimpia di tornare in corsa. Theodore e Gudaitis riescono a proporre un'ottima serie che porta il risultato sul 32-26. La gara torna a essere più equilibrato. Piano piano Milano riesce a raccimolare punti mentre Brindisi perde quella precisione che l'ha contraddistinta a inizio quarto. L'ultima azione del primo tempo viene concretizzata da Gudaitis. Il secondo quarto si arresta sul 42-40.

SINTESI TERZO QUARTO

Nel primo minuto di gioco del secondo tempo le due squadre si annullano non riuscendo a realizzare nemmeno un punto. Ci pensa Theodore a rompere lo stallo trovando il canestro che decreta il 42-42. Goudelock poco dopo con un tiro da fuori area porta avanti Milano. Brindisi prova a reagire ma sbaglia parecchio e subisce in contropiede. Tepic prova a frenare la discesa pugliese. L'Olimpia Milano ha però trovato le giuste contromisure per contenere l'avversario e pungere. Abbas Abbas trova spazio in area. Nel finale di quarto Bertans arrotonda ancora il vantaggio meneghino. Risultato a 10 minuti dalla fine: 49-60.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Goudelock trova subito lo spazio per inserirsi in area realizzando il canestro che porta 13 i punti di vantaggio degli ospiti. Milano ha ormai intrapreso la via giusta per andare incontro alla vittoria. Brindisi d'altro canto paga ancora lo schock per il terribile terzo quarto. I tentativi di rimonta sono ben presto stoppati dalle immediate risposte avversarie. Lydeka e Mesicek non bastano. Theodore e Gudaitis vanno a segno con una certa facilità. Nel finale Milano rallenta, consapevole ormai di avere in pugno il match. Il risultato finale è di 72-84.

