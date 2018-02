Video/ Cremona Venezia (83-85): highlights della partita (Basekt Serie A1 19^ giornata)

Video Cremona Venezia (risultato finale 83-85): highlights della partita di basket nella 19^ giornata di Serie A1. Nuovo successo per i lagunari, primi in classifica con Avellino e Ea7.

Video Cremona Venezia (LaPresse)

Cremona – Venezia termina 83-85. Prova di maturità della Reyer che supera l'ostacolo Cremona vincendo la quarta partita consecutiva in trasferta. Da segnalare la prova di Johnson-Odom, autore di 23 punti. Per Venezia molto bene invece Peric (18) e Watt (17).

SINTESI PRIMO QUARTO

Apre le danze Johnson-odom con un ottimo tiro da fuori area che porta subito avanti Cremona. Peric e Watt dopo un attimo di pausa ribaltano la situazione firmando il primo vantaggio veneziano. Cremona tuttavia non si fa intimorire dalla determinazione dei campioni d'Italia giocando in maniera disinvolta. Sims e Diener trovano i giusti corridoi per arrivare alla conclusione sicura. Cremona avabti di 7 punti. Bramos con un tiro da 3 accorcia portando il risultato sul 14-10. La partita è molto equilibrata. Venezia prova a ritornare avanti ma i padroni di casa riescono a trovare sull'esterno i varchi giusti per entrare in area. Il primo quarto si chiude 20-19 per i lombardi.

SINTESI SECONDO QUARTO

Johnson accorcia subito le distanze portando a un solo punto lo svantaggio complessivo. Cremona prova a rispondere ma la difesa veneziana è attenta e blocca l'attacco. Daye porta in vantaggio la Reyer, risponde praticamente subito Ricci e il risultato va sul 22-21. Segue una fase favorevole ai cremonesi che tornano a macinare gioco colpendo con ottima frequenza. Johnson-odom si mette in mostra penetrando con apparente facilità il muro lagunare. Venezia però non demorde e dopo essersi ricompattata impone il proprio gioco. Peric e Bramos dominando sulle seconde palle e i veneti tornano in vantaggio 37-40. Cremona incontra nell'ultima fase del primo tempo parecchie difficoltà. Il solo Johnson-odom non basta. Venezia colpisce senza sosta. Risultato finale di primo tempo 43-48.

SINTESI TERZO QUARTO

Nel corso del primo minuto di gioco del secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare la contesa. Dopo una prima fase di stallo arriva il canestro di Fontecchio che porta la contesa sul 45-48. Cremona prova a non perdere contatto da Venezia che ricomincia a macinare gioco dando spettacolo. In questa fase del match a mettersi in mostra è Watt. D'altra parte Fontecchio prova a imitarlo. Nel finale di terzo quarto Venezia permette a Cremona di rientrare in partite. Miliborne porta in vantaggio i padroni di casa allo scadere. Risultato parziale a 10 minuti dal termine: 62-61.

SINTESI ULTIMO QUARTO

In apertura di ultimo quarto Daye impegna la difesa cremonese che è costretta a fermarlo con un fallo. Il numero 9 di Venezia realizza entrambi i tiri liberi a disposizione. De Nicolao e Peric allungano immediatamente il vantaggio lagunare. Risultato aggiornato al 62-67. La partita non è finita. Cremona riesce a rifarsi sotto sfruttando l'ottima condizione fisica di Sims. Qualche istante dopo Martin firma il nuovo vantaggio lombardo: 72-71. Haynes con una tripla riporta avanti Venezia che decide, da grande squadra, di gestire la gara. Ogni azione cremonese conosce una risposta da parte dei veneti. Con grande carattere e intelligenza la Reyer riesce nel finale a portare a casa il risultato. Venezia espugna Cremona 83-85.

