Italia Macedonia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket qualificazioni Europei donne)

Diretta Italia Macedonia: info streaming video e tv. Le azzurre sono a caccia di punti facili contro il fanalino di coda del girone H, nel torneo di qualificazione europeo.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Macedonia (LaPresse)

Italia-Macedonia, diretta dagli arbitri S. Clivaz, L. Lopes e B. Vassallo è la partita di basket in programma oggi mercoledi 14 febbraio al PalaRavizza di Pavia: palla a due atteso alle ore 18.30 per questo incontro per le qualificazioni agli Europei femminili del 2019. Cecilia Zandalasini e compagne tornano quindi protagoniste assolute sul parquet per il torneo che, nostra speranza, possa regalare alle azzurre un pass per la prossima edizione degli europei 2019. Prima però di pensare a un posto nel tabellone della prossima manifestazione continentale in Serbia e Lettonia, tocca ora affrontare il fanalino di coda del girone H, ovvero le macedoni: obiettivo per le azzurre sono punti facili che possano aiutare la nostra nazionale ai piani alti della graduatoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Italia e Macedonia di basket femminile per le qualificazioni agli Europei 2019 sarà visibile in diretta tv oggi su Sky Sport 2, e Sky Sport Mix HD naturalmente a partire dalle ore 18.30. Per tutti gli abbonati alla televisione satellitare l’appuntamento sarà dunque ai canali numero 202 e 106, oppure anche con la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per tutti gli altri, ci saranno preziose informazioni in tempo reale sul sito e i social network ufficiali della Federazione italiana che seguirà l’andamento del match delle nostre ragazze atteso al Pala Ravizza.

IL CONTESTO

Dando un occhio al programma e alla classifica del girone H prima di dare il via alla sfida tra Italia e Macedonia, ci accorgiamo subito che il contesto in cui si svolge questo match per il torneo di qualificazione risulta senza dubbio complesso. Esaminando più da vicino la classifica infatti vediamo che la compagine azzurra, pur registrando solo la terza posizione, vanta ben 5 punti, gli stessi di Croazia e Svezia che invece occupano rispettivamente la prima seconda posizione nella graduatoria. A distinguere le nazionali al vertice neppure il ruolino di marcia, visto che tutte e tre le nazionali hanno incassato un solo KO e pure nei i tempi regolamentari: solo la differenza punti quindi dirime la classifica ai piani alti. Fanalino di coda, come abbiamo detto, sono le macedoni, che invece finora hanno rimediato solo tre sonore sconfitte, con le protagoniste appena citate. Ovviamente siamo solo al quarto turno del torneo e appare presto parlare di qualificazione (passeranno solo le prime due di ogni gruppo), ma perdere oggi contro le macedoni sicuramente metterebbe in serio pericolo il prossimo cammino dell'Italia del basket femminile.

