Avellino Cremona/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia)

Diretta Avellino Cremona, streaming video e diretta tv: orario e risultato live della partita. A Firenze primo quarto di finale di Coppa Italia: la Scandone parte nettamente favorita

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Cremona, Final Eight Coppa Italia (Foto LaPresse)

Avellino Cremona si gioca alle ore 18:00 di giovedì 15 febbraio: la cornice è quella del Mandela Forum di Firenze, il contesto la Final Eight di Coppa Italia 2018. Al torneo, come accade da qualche anno, si sono qualificate le prime otto squadre della classifica del campionato di Serie A1 al termine del girone di andata; tabellone tennistico con scontri ad eliminazione diretta (prima contro ottava e così via), la finale è prevista domenica. E’ passato tempo da quando si è chiuso il primo girone di campionato: a oggi ci sono due squadre che sono uscite dalle prime otto e una è proprio Cremona, ma si tratta di un dettaglio marginale. Quello che conta è che trattandosi di partita secca lo spettacolo è garantito e fare pronostici sulle sfide potrebbe risultare decisamente complicato; in questo primo incrocio la Scandone parte favorita, ma la Vanoli ha mostrato di essere una squadra capace di giocarsela con tutte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Cremona, e in generale la Coppa Italia 2018, sarà un doppio appuntamento in diretta tv: la televisione di stato trasmetterà infatti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, ma si potrà assistere alla sfida anche su Eurosport 2 che è accessibile dalla piattaforma satellitare o da quella del digitale terrestre. In assenza di un televisore si potrà invece usufruire del servizio di diretta streaming video, anche qui con due possibilità: il sito www.raiplay.it, aperto a tutti, oppure l’applicazione Eurosport Player per attivare la quale sarà necessario pagare una quota per effettuare l’abbonamento.

AVELLINO CREMONA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI AVELLINO

La Scandone è una delle tre squadre che comandano la classifica del campionato: 14 vittorie e 5 sconfitte il record fatto registrare fino a qui da Avellino, reduce da due convincenti vittorie (Torino in trasferta e Pistoia in casa) nelle quali ha fatto registrare uno scarto medio di 24 punti. La Sidigas di Pino Sacripanti rincorre lo scudetto: lo scorso anno si è fermata in semifinale, ma in generale nelle ultime stagioni ha fatto vedere di avere lungimiranza sul mercato riuscendo a costruire squadre competitive e indovinando gli extracomunitari. Jason Rich, Dezmine Wells e Hamady Ndiaye sono elementi portanti del roster attuale, ma la Scandone è stata brava a confermare alcuni elementi dello zoccolo duro (capitan Maarten Leunen e Kyrylo Fesenko) e viaggia con il vento in poppa, nonostante qualche pausa di rendimento (a fine gennaio ha perso due partite consecutive). Già vincitrice della Coppa Italia, questa squadra non parte forse con i favori del pronostico in senso assoluto ma è quella che ha la prima testa di serie; se dovesse battere Cremona andrebbe a giocare la semifinale contro una tra Torino e Venezia. Intanto, l’ultima di campionato ha fatto registrare un +30: quattro giocatori in doppia cifra con Fesenko e Rich (18 punti a testa) a segnare la via e Thomas Scrubb e Ndiaye (13) che hanno seguito. La Scandone ha chiuso la partita con percentuali devastanti: 60,9% da 2 e 48% dall’arco, con anche la bellezza di 40 rimbalzi catturati.

QUI CREMONA

Forse la Vanoli è la squadra che meno di ogni altra attendevamo a questa Final Eight: retrocessa lo scorso anno, è stata ripescata per il fallimento di Caserta ed è riuscita a costruire un gruppo credibile, chiamando Meo Sacchetti in panchina e portando in Lombardia i cugini Travis e Drake Diener, con la conferma di Darius Johnson-Odom e l’innesto di alcuni elementi di sicuro livello. Dopo un avvio a singhiozzo Cremona ha preso ritmo: la qualificazione alla Coppa Italia è arrivata grazie alle quattro vittorie consecutive con cui si è chiuso il girone di andata (Brindisi, Brescia, Varese e Capo d’Orlando). Da allora però il rendimento della squadra si è abbassato: una sola vittoria nel girone di ritorno, e dunque Sacchetti e i suoi non arrivano benissimo a questo appuntamento. Sia come sia, questa società sta bruciando le tappe: due anni fa si era qualificata per la prima volta di sempre alla Final Eight e per di più aveva anche centrato i playoff, ora se anche i meriti non sono del tutto ascrivibili alla squadra Cremona sta sfruttando l’occasione di essere ancora in Serie A1. Domenica è stata bruciante la sconfitta interna contro Venezia: la Vanoli era riuscita a pareggiare sul 78-78 ed era ancora sotto di un punto (80-81) ma ha subito un parziale dalla lunetta non riuscendo più a impattare o sorpassare. Grande prova di Johnson-Odom (23 punti, anche se con 3/8 dall’arco) ma il migliore è stato Henry Sims che ha portato alla causa 21 punti e 8 rimbalzi tirando 7/12 dal campo.

