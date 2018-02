Venezia Torino/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia)

15 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Venezia Torino è il secondo quarto di finale nella Final Eight di Coppa Italia 2017-2018: palla a due alle ore 20:45 di giovedì 15 febbraio, presso il PalaMandela di Firenze che già tempo fa era stato scelto per ospitare questo evento. Da oggi a domenica vivremo una competizione interessante e importante; i criteri di qualificazione sono invariati ormai da tanti anni, e prevedono che a entrare nel tabellone ad eliminazione diretta siano le prime otto squadre della classifica del campionato, prendendo in considerazione la fine del girone di andata. In quel momento la Reyer si trovava in quarta posizione mentre la Fiat era quinta; oggi le cose sono leggermente cambiate, nel senso che Venezia è seconda (ma ha lo stesso record di Avellino e Milano e si trova con loro in vetta) mentre Torino è di fatto ancora in quinta piazza, salvo essere stata virtualmente sorpassata dalla Virtus Bologna in virtù della sfida diretta. Adesso però le posizioni della graduatoria di Serie A1 contano poco: si tratta di gara secca, e come tale le due squadre lo affronteranno. Ricordiamo anche che la vincente di questo quarto di finale incrocerà una tra Avellino e Cremona, che inaugurano questa Coppa Italia qualche ora prima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Torino, e in generale la Coppa Italia 2018, sarà un doppio appuntamento in diretta tv: la televisione di stato trasmetterà infatti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, ma si potrà assistere alla sfida anche su Eurosport 2 che è accessibile dalla piattaforma satellitare o da quella del digitale terrestre. In assenza di un televisore si potrà invece usufruire del servizio di diretta streaming video, anche qui con due possibilità: il sito www.raiplay.it, aperto a tutti, oppure l’applicazione Eurosport Player per attivare la quale sarà necessario pagare una quota per effettuare l’abbonamento.

QUI VENEZIA

Lo scorso anno la Reyer ha vinto un inatteso ma meritatissimo scudetto, di fatto sublimando un periodo che l’aveva vista diventare più competitiva stagione dopo stagione. Inevitabile che ai nastri di partenza di questa nuova annata fosse la squadra da battere, al netto della presenza di Milano; la società è stata lungimirante e ha giustamente deciso di confermare gran parte del roster campione d’Italia, salutando qualcuno (Julyan Stone, Melvin Ejim, Ariel Filloy e Tyrus McGee) e rintuzzando il roster con acquisti di qualità come quelli di Michael Jenkins, Gediminas Orelik e Mitchell Watt. La squadra di Walter De Raffaele sta mantenendo le aspettative, ma qualche incidente di percorso c’è stato; a livello di infortuni Venezia non è stata fortunata perchè ha perso Jenkins per qualche partita, ha dovuto rinunciare a Michael Bramos per un periodo e soprattutto deve convivere da qui alla fine della stagione con l’assenza di Orelik. Dal mercato di “riparazione” è arrivato Austin Daye, già visto in Italia con Pesaro (era stato il miglior realizzatore del campionato); il primo posto in campionato conferma il fatto che la Reyer se la giocherà anche quest’anno, ma la campagna europea ha fatto registrare l’eliminazione dalla Champions League per questione di pochi punti e canestri, dunque a inizio marzo si ripartirà dalla meno nobile Europe Cup. Venezia arriva da tre vittorie consecutive: l’ultima sconfitta in A1 è quella interna contro Varese, che ci può stare per come la Openjobmetis ha iniziato il campionato.

QUI TORINO

A Torino sarebbe dovuto arrivare Vander Blue, ma ancora non si è visto; intanto però questa partita potrebbe essere la prima di Norvel Pelle, che domenica ha giocato l’ultima gara con Varese per poi firmare con la Fiat. Descrivere la situazione in casa Auxiliium è davvero complicato: Torino è partita fortissima, si è presa subito la Top 16 di Eurocpu e in campionato si è piazzata nelle prime posizioni, trovando alchimia in un roster di grande livello ma anche con tante “prime donne”. Poi però Luca Banchi ha salutato: a metà gennaio il tecnico toscano ha rassegnato le dimissioni a causa di qualche ingerenza di troppo della dirigenza nelle vicende dello spogliatoio. Un colpo durissimo: in panchina è arrivato Carlo Recalcati, ma nemmeno lui è riuscito a far risalire il morale del gruppo. E’ dunque arrivata una brutta serie di sconfitte: eliminata dalla Eurocup, Torino ha rischiato di scivolare fuori dalla zona playoff perchè dopo il colpo a Varese ha perso - male - tre partite di Serie A1. Proprio quando sembrava che le cose potessero solo peggiorare, la squadra ha ottenuto una vittoria importantissima a Pesaro, lottando punto su punto e riuscendo ad allungare nel finale: il contributo lo hanno dato anche il nuovo arrivato Nobel Boungou Colo e Andre Jones, finalmente esploso dal punto di vista realizzativo con 23 punti. E’ difficile dire se la squadra sia guarita del tutto, ma sicuramente la vittoria della Adriatic Arena può aiutare; non poteva arrivare in un momento migliore, perchè l’Auxilium arriva in fiducia a queste Final Eight e potrebbe essere in grado di piazzare il colpo, battendo Venezia e qualificandosi per la semifinale.

