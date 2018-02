Brescia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia)

Diretta Brescia Virtus Bologna, streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Firenze. Bell'incrocio nei quarti di Coppa Italia, una sfida incerta nella sua previsione

16 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Virtus Bologna, Final Eight Coppa Italia (Foto LaPresse)

Brescia Virtus Bologna, al PalaMandela di Firenze, chiude il programma dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2017-2018: alle ore 20:45 di venerdì 16 febbraio palla a due di una partita imprevedibile, aperta e poco pronosticabile. Entrambe ci arrivano bene in termini generali ma con qualche strascico di una condizione fisica in calo; entrambe hanno un roster che può arrivare in fondo ma anche qualche limite strutturale; entrambe hanno perso nell’ultima giornata di campionato. Per la Virtus è un ritorno ad un palcoscenico ben conosciuto e un grande traguardo a pochi mesi dalla promozione dalla Serie A2; per la Germani la seconda partecipazione consecutiva che è quasi un miracolo sportivo, ma che è ben meritato per quello che la squadra ha mostrato non solo all’inizio di questa stagione (e che continua a mostrare) ma anche lo scorso anno. Una sfida tutta da vivere; la vincente incrocerà in semifinale una tra Olimpia Milano e Cantù, se sarà la EA7 inevitabilmente nessuna delle due sarà favorita ma, essendo una partita secca, entrambe avranno ottime carte da giocarsi.

QUI BRESCIA

La Germani è reduce dalla netta sconfitta di Varese, che ha spezzato una serie di tre vittorie in serie con cui si era aperto il girone di andata; la squadra lombarda rappresenta la grande rivelazione del campionato con le sue nove affermazioni per aprire la Serie A1, prendere il comando e assicurarsi subito un posto in queste Final Eight. Come detto, si tratta della seconda partecipazione consecutiva: lo scorso anno la squadra di Andrea Diana si era qualificata da neopromossa, ma dopo quel grande exploit il rendimento era calato e Brescia non era riuscita a qualificarsi per i playoff. In questa stagione invece la squadra sembra poter proseguire su questa falsariga: le avversarie aspettavano il crollo psicologico dopo la striscia in avvio, qualche scoria effettivamente c’è stata ma la Leonessa è stata comunque in grado di vincere altre quattro partite, confermandosi in alta classifica. Nella grande stagione dei lombardi ci sono tanti fattori: Marcus Landry non starà tenendo il rendimento che gli ha permesso di vincere il titolo di MVP dell’ultima regular season ma è ancora in grado di accendersi in fase realizzativa, Lee Moore è giocatore completo, Dario Hunt una presenza concreta e i fratelli Vitali portano il loro consueto mattone. In più ci sono le seconde linee, guidate dalla grande esperienza e leadership di David Moss e dalla voglia di un Brian Sacchetti che ha imparato tanto sotto la guida di papà Romeo; insomma, questo roster ha tutto per prendersi la semifinale di Coppa Italia e, guardando più avanti, la prima storica partecipazione ai playoff.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Non ci sarà Pietro Aradori: gara speciale per lui viste le origini, ma soprattutto brutta tegola per Alessandro Ramagli che perde un uomo spogliatoio e un giocatore in grado di dare tante dimensioni alla sua squadra. Bologna arriva qui perchè nel corso della stagione è stata capace di dare il giusto equilibrio a un roster che anche oggi appare più corto di certe avversarie per i playoff. La grande corsa iniziata a metà gennaio con la vittoria su Reggio Emilia si è interrotta dopo quattro successi: la scorsa domenica la Virtus è caduta sul campo di Sassari ricadendo nei suoi antichi errori, vale a dire perdendo ritmo e intensità nel corso di una partita che nel primo tempo sembrava essere in totale controllo. Il rischio per la Segafredo è quello di affidarsi troppo alle giocate dei singoli: indiziato principale è Alessandro Gentile, che è croce e delizia perchè è in grado di vincere una partita da solo ma a volte ferma la circolazione del pallone e forza conclusioni togliendo fluidità a tutto il gruppo. Sia come sia, questa Bologna si è rinforzata sotto i tabelloni con l’acquisizione di Filippo Baldi Rossi, e bravo è stato Ramagli a coinvolgere in maniera più concreta le seconde linee, in particolare Michael Umeh e Kenny Lawson che da eroi della promozione sono inevitabilmente passati ad alternative dalla panchina. La guardia in particolare ha svoltato, e ora può essere l’arma in più della squadra emiliana verso la semifinale.

