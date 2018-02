Olimpia Milano Cantù/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia)

Diretta Olimpia Milano Cantù: streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per le Final Eight di Coppa Italia. Storia e tradizione nel quarto di finale a Firenze

16 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Cantù, Final Eight Coppa Italia (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Cantù si gioca alle ore 18:00 di venerdì 16 febbraio: vale per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2018. Il grande basket è al PalaMandela di Firenze fino a domenica, quando verrà disputata la finale; EA7 e Red October si sfidano in una partita che va oltre il contesto odierno, per quella che è la grande tradizione di due società storiche della pallacanestro italiana e una rivalità data dal fatto che si tratti di un derby davvero sentito. La vincente che uscirà da questa sfida si troverà di fronte Brescia o Virtus Bologna, che giocheranno in serata; l’Olimpia ha vinto le ultime due edizioni del torneo e punta a un tris che non riesce dai tempi della dominante Siena (che in realtà fece pokerissimo, ma gli ultimi due titoli sono stati revocati) mentre Cantù, due finali consecutive nel 2011 e 2012, non ha mai messo le mani sulla Coppa Italia e questa sarebbe una prima volta straordinaria. Naturalmente Milano parte favorita: al momento comanda il campionato con 14 vittorie e 5 sconfitte, sia pure alla pari con Avellino e Venezia. I brianzoli invece hanno vinto 9 partite perdendone 10: a oggi la classifica avulsa li escluderebbe dai playoff ma la corsa li terrà impegnati per tutta la stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Cantù, come tutte le partite di questa Coppa Italia di basket, sarà in trasmessa in diretta tv con doppia possibilità: la televisione di stato trasmetterà infatti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, ma si potrà assistere alla sfida anche su Eurosport 2 che è accessibile dalla piattaforma satellitare o da quella del digitale terrestre. Non avendo a disposizione un televisore si potrà invece usufruire del servizio di diretta streaming video, anche qui con due possibilità: il sito www.raiplay.it, aperto a tutti, oppure l’applicazione Eurosport Player per la quale è comunque necessario sottoscrivere un abbonamento, dietro il pagamento di una quota.

OLIMPIA MILANO CANTU', DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI OLIMPIA MILANO

Come lo scorso anno, Milano sta vivendo una stagione che si snoda su due piani totalmente diversi: in campionato la squadra conosce pochi rivali e, al netto della classifica attuale, rimane la grande favorita per un titolo che ha vinto nel 2014 e 2016, perchè bisogna sempre trovare una squadra capace di batterla per quattro volte in una serie di playoff. Sassari e Trento lo hanno fatto, dimostrando che le possibilità ci sono; sulla carta però l’Olimpia ha un roster ampiamente superiore a tutte le avversarie. Diverso il discorso europeo: in Eurolega la EA7 non è riuscita a fare il salto di qualità e, nonostante qualche interessante guizzo, rimane sul fondo della classifica - o quasi - e ancora parecchio lontana dall’ottavo posto. Anzi: le speranze di volare ai playoff sono ridotte al lumicino e dunque bisognerà fronteggiare un’altra eliminazione dal girone unico. Sembra che quella serie contro il Maccabi Tel Aviv, quattro anni fa, abbia creato una sorta di blocco psicologico in seno alla squadra: nonostante Simone Pianigiani possa contare su giocatori che l’Eurolega l’hanno giocata da protagonisti, non si riesce a tenere il passo. L’ultima partita in ordine cronologico è stata quella di Brindisi: vinta nettamente con un Vladimir Micov da 17 punti, 7 rimbalzi e il 100% dall’arco, ma in questo campionato di Serie A1 va anche detto che Milano ha perso partite importanti contro avversarie dirette per lo scudetto (come quelle contro Venezia e Avellino) e dunque deve ancora fare il definitivo salto di qualità.

QUI CANTU’

La qualificazione della Red October alle Final Eight è quasi un miracolo: va sempre ricordato che le vicende societarie estive, e che si sono protratte fino a oggi, gettavano più di un’ombra di incertezza sull’andamento della squadra in campo. Il roster però ha dimostrato di essere stato costruito in maniera competitiva: giocatori come Randy Culpepper, Christian Burns e Jaime Smith sono un lusso per questo campionato, e a loro si aggiungono anche Charles Thomas e Jeremy Chappell. Insomma: Cantù è entrata tra le otto della Coppa Italia con pieno merito, e ha fatto anche capire di potersi prendere qualcosa in più. Purtroppo non sono mancati i momenti di calo: la squadra arriva nel peggiore dei modi all’appuntamento di Firenze perchè, dopo aver aperto il girone di ritorno battendo Sassari, ha perso per tre volte consecutive contro Cremona e Trento - fuori casa - e soprattutto al PalaDesio contro Varese. Il dato dunque ci dice che la Red October non ha ancora un singolo derby in questa stagione, a meno che non si voglia considerare tale quello dell’andata contro la Vanoli. Nell’ultima uscita la squadra di Marco Sodini ha segnato 76 punti subendone 87: bene Thomas con 20 punti e 6 rimbalzi, male Smith che pur con 14 punti ha tirato 1/5 dal perimetro e perso 3 palloni, doppia doppia di Christian Burns con 12 punti e 10 rimbalzi. Oggi Cantù giocherà senza Randy Culpepper: una tegola non da poco visto che stiamo parlando del quarto miglior realizzatore del campionato (17,9 punti), del secondo per falli subiti (5,1 a partita) e del terzo per valutazione (18,5 il dato, in testa alla speciale classifica c’è Burns con 19,3).

