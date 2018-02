Cantù Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (Semifinale Coppa Italia)

Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Cantù - Brescia, Final Eight di Coppa Italia, Semifinale (Web)

La Leonessa Brescia sfiderà la Pallacanestro Cantù nel match valido per le semifinali della Final Eight di Coppa Italia di Basket, iniziata il 15 febbraio scorso e che si concluderà con la finale del 18 febbraio. Il match si giocherà sabato 17 febbraio 2018 a partire dalle ore 20:45 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Prima di Cantù - Brescia, precisamente a partire dalle ore 18, invece, si svolgerà la prima semifinale della Final Eight che vedrà contrapporsi Vanoli Cremona e Auxilium Torino. La Leonessa Brescia ha ottenuto l'accesso alle semifinali grazie alla vittoria ai quarti di finale contro la Virtus Bologna, nel match terminato con il risultato finale di 97-83. La Pallacanestro Cantù, invece, ai quarti di finale, ha avuto la meglio sull'Olimpia Milano, vincendo con il risultato finale di 105-87. La Leonessa Brescia è rimasta l'unica testa di serie presente in Coppa Italia dopo le eliminazioni di Scandone, Reyer Venezia e Olimpia Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Cantù sarà trasmessa in diretta tv con doppia possibilità: la Rai trasmetterà infatti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, ma si potrà assistere alla sfida anche su Eurosport 2 che è accessibile dalla piattaforma satellitare o da quella del digitale terrestre. Si potrà invece usufruire del servizio di diretta streaming video, anche qui con due possibilità: il sito www.raiplay.it, aperto a tutti, oppure l’applicazione Eurosport Player.

QUI LEONESSA BRESCIA

La Leonessa Brescia non ha deluso le aspettative per quanto ha riguardato il match di quarti di finale contro la Virtus Bologna. La squadra allenata da Andrea Diaha, protagonista attualmente in campionato, ha costantemente tenuto il controllo del match, terminando ogni quarto di gioco in vantaggio. Al termine del primo quarto, Brescia ha chiuso con il risultato di 26-17; al termine del primo tempo, invece, la Leonessa ha chiuso con il risultato a favore di 46-37; in chiusura del terzo quarto, Brescia era in vantaggio di 68-56. Virtus Bologna si è presenta a quest'appuntamento priva di Pietro Aradori. Durante il match, la squadra allenata da Alessandro Ramagli ha dovuto fare a meno anche di Alessandro Gentile, a causa di un infortunio che ha finito per influenzare negativamente l'intero match della Virtus Bologna. Fino a quel momento, Gentile si era fatto notare per la sfida personale con Luca Vitali. Nella Leonessa Brescia, si sono fatti notare soprattutto Lee Moore, con 22 punti, Luca Vitali, con 20 punti, Michele Vitali, con 17 punti, e Andrea Traini, con 10 punti.

QUI PALLACANESTRO CANTU'

La Pallacanestro Cantù, raggiungendo le semifinali della Final Eight di Coppa Italia, ha portato a termine una vera e propria impresa, eliminando l'Olimpia Milano, testa di serie, detentrice del titolo e vincitrice delle ultime due edizioni della Coppa Italia. Milano ha chiuso il match con un passivo pesante: 105-87. La Pallacanestro Cantù ha ottenuto l'accesso alle semifinali, nonostante l'assenza di Andrea Crosariol e di Randy Culpepper, entrambi alle prese con infortuni. I protagonisti del match, per Cantù, sono stati Jaime Smith, miglior realizzatore grazie a 23 punti, e Jeremy Chappell, che ha realizzato 17 punti. Nel complesso, sei giocatori della Pallacanestro Cantù sono finiti in doppia cifra. La squadra allenata da Marco Sodini ha iniziato il match con un ritmo alto, grazie soprattutto a Thomas e Smith, e ha mantenuto il controllo della partita anche per quanto ha riguardato i restanti quarti, nel primo tempo grazie sopratutto a Maspero e Parrillo e nel terzo quarto soprattutto grazie ancora a Parrillo e a Burns.

