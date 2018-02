Cremona Torino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (semifinale Coppa Italia)

Diretta Cremona Torino streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale della Coppa Italia basket nella Final Eight di Firenze (oggi 17 febbraio)

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Torino (Foto LaPresse)

Cremona Torino sarà la prima semifinale delle Final Eight della Coppa Italia 2018 di basket. Appuntamento per questa partita naturalmente al Mandela Forum di Firenze, il palazzetto che ospita l’evento che metterà in palio un trofeo sempre molto ambito: il match che metterà di fronte Vanoli Cremona e Fiat Torino si gioca dunque oggi, sabato 17 febbraio alle ore 18.00. Cremona Torino è una semifinale francamente inattesa: Vanoli e Fiat hanno fatto una doppia sorpresa nei quarti di finale, eliminando rispettivamente Avellino e Venezia, che erano certamente favorite sulla carta alla vigilia. Adesso c’è alla portata un sogno chiamato finale: chi riuscirà a conquistarla?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Torino, come tutte le partite di questa Coppa Italia di basket, sarà in trasmessa in diretta tv con doppia possibilità: la televisione di stato trasmetterà infatti la semifinale su Rai Sport + HD, canale visibile al numero 57 del telecomando, ma si potrà assistere alla sfida anche su Eurosport 2 che è accessibile dalla piattaforma satellitare Sky o da quella del digitale terrestre di Mediaset Premium. Chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà dunque usufruire del servizio di diretta streaming video, anche qui con due possibilità: il sito www.raiplay.it, aperto a tutti, oppure l’applicazione Eurosport Player per la quale è comunque necessario sottoscrivere un abbonamento, dietro il pagamento di una quota.

QUI CREMONA

Cremona è la squadra che nel corso di questa stagione sta scrivendo una vera e propria favola: era retrocessa in Serie A2 al termine dello scorso campionato, è stata ripescata in estate e fin dalle prime giornate gli uomini di Meo Sacchetti sono riusciti a tenere lontana la zona calda. Con il passare delle giornate dunque Cremona ha messo nel mirino la qualificazione a questa Final Eight di Coppa Italia, obiettivo agguantato proprio all’ultimo turno del girone d’andata e con l’ottava posizione che ha portato al difficile accoppiamento con la testa di serie numero 1, Avellino. La bella storia di Cremona però sta proseguendo anche qui a Firenze: nei quarti di finale vittoria ai supplementari con la Sidigas, battuta per 89-82 dopo la parità a quota 74 sulla sirena in una partita che per la Vanoli ha esaltato soprattutto Drake Diener, Johnson-Odom e Sims, autori di 49 punti in tre, senza dimenticare che pure Ricci (12) e Martin (11) sono andati in doppia cifra.

QUI TORINO

Se Cremona è una favola, Torino somiglia a un romanzo thriller, almeno nell’ultimo mese: proprio dopo l’ultima giornata d’andata si è dimesso Luca Banchi, che pure aveva portato la Fiat alle Top 16 di Eurocup e al quinto posto in campionato, con annessa qualificazione in buona posizione per la Final Eight. Da allora è successo di tutto e nemmeno un veterano come Carlo Recalcati è riuscito a ricompattare il gruppo: una striscia negativa in campionato e l’eliminazione in Eurocup non erano certo il miglior biglietto da visita per Torino, nonostante il nuovo coach Paolo Galbiati avesse ottenuto domenica una vittoria contro il fanalino di coda Pesaro che aveva almeno spezzato il momento negativo. Sembrava comunque troppo poco per battere Venezia: ecco invece un netto e convincente successo per 72-60, grazie soprattutto alla difesa e con i 17 punti di Garrett in evidenza per quanto riguarda l’attacco.

