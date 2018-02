Siena Biella/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Siena Biella, basket Serie A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Biella è in programma alle ore 18:00 di domenica 18 febbraio: nel tempio del PalaEstra le due squadre si incrociano nella ventiduesima giornata di basket Serie A2 2017-2018. E’ il girone Ovest, ed è una partita che si gioca su due diversi piani: Biella è, insieme a Scafati, la prima inseguitrice di Casale Monferrato e più in generale è quasi certa di una posizione nei playoff, perchè mancano nove partite per chiudere la regular season e la Eurotrend ha quattro gare di vantaggio sulla nona posizione. La Mens Sana invece deve salvarsi: a oggi per un discorso di classifica avulsa dovrebbe giocare il playout contro la Virtus Roma, ma allo stesso tempo si trova soltanto a due partite di distanza dall’ottavo posto. La classifica è corta: se oggi la Soundreef dovesse prendersi una vittoria, oggi arriverebbe una bella occasione per accorciare e aumentare le possibilità di raggiungere un traguardo che era comunque ambito alla vigilia della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire Siena Biella in diretta tv; per questa partita di basket Serie A2 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili su quanto accade al PalaEstra, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo (ma anche la classifica del girone e altro ancora), dovrete andare a visitare il sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI SIENA

La Mens Sana ha messo insieme tre sconfitte consecutive, ma quello che più preoccupa è il modo in cui ha perso l’ultima partita: avanti per tre quarti e anche più sul campo dell’Eurobasket Roma, nel giro di poco tempo ha incassato un parziale di 9-0 e ha perso di un punto, con partita blindata dalla lunetta da parte dei capitolini. Una sconfitta che fa malissimo: Eurobasket è una concorrente diretta per la salvezza e ora potrebbe aver preso il largo. Questa Soundreef non riesce a cambiare passo: non vince dal 90-76 contro Trapani (28 gennaio) e nell’occasione era riuscita a vincere due partite consecutive - una rarità - ma poi ha perso, ancora di un punto, contro la Napoli del grande ex Elston Turner jr. Se Siena avesse vinto contro due delle ultime squadre della classifica, oggi la sua classifica la vedrebbe in zona playoff; invece, adesso il principale obiettivo è quello di salvarsi. Imperativo vincere le partite casalinghe: contro Biella perdere potrebbe starci, le due partite da non sbagliare assolutamente saranno quella contro Treviglio (c’è in ballo anche la differenza canestri) e quella contro Reggio Calabria, perchè il finale di stagione (Legnano e Tortona in casa, trasferta sul campo della Virtus Roma) non è affatto semplice e non si può contare troppo sulle ultime giornate di campionato.

QUI BIELLA

Per la Eurotrend il momento non è dei migliori: la squadra piemontese ha sì battuto Latina la scorsa settimana, ma prima arrivava da due sconfitte consecutive ed era caduta lei stessa al Palazzetto dello Sport contro la Leonis Roma. Questa è una formazione che è capace di grandi exploit realizzativi ma anche di serate di vera magra: il 103-63 con cui ha schiantato Cagliari per esempio è stato seguito da un 74-77 casalingo contro Legnano, nel quale è venuto fuori tutto il limite di una squadra che è comunque costruita per arrivare al piano di sopra. I playoff sono una realtà per tutti: Biella non può sfuggirvi e dunque è sempre meglio che abbia adesso dei cali di concentrazione piuttosto che dovendoli avere quando conterà davvero, ma anche la posizione con la quale si entrerà nella griglia degli spareggi è importante: la Eurotrend ha bisogno di prendersi una vittoria di prestigio fuori casa per continuare a inseguire il primo posto nel girone Ovest. Intanto avrebbe sulla carta un accoppiamento più morbido nel primo turno e magari anche nel secondo, e poi avrebbe il vantaggio del fattore campo in quasi tutte le serie (dipenderà ovviamente dal record che verrà centrato dalle squadre del girone Est). In più, vincere su un campo comunque storico come il PalaEstra sarebbe un bel segnale a prescindere da tutto.

