Virtus Roma Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

18 febbraio 2018

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Virtus Roma Napoli - LaPresse

Virtus Roma Napoli, partita valida per la ventiduesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca oggi pomeriggio, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport della capitale. Una sfida fra due grandi piazze, ma purtroppo la classifica non regala grandi gioie in questo momento. Anzi, la situazione è sportivamente drammatica sia per la Virtus Roma sia per Napoli, che occupano attualmente il penultimo e l’ultimo posto del girone Ovest: ciò vuol dire che, se il campionato finisse oggi, la Virtus Roma sarebbe costretta a disputare i playout per non retrocedere nella terza serie, destino che invece toccherebbe a Napoli perché l’ultima di ciascuno dei due gironi retrocederà direttamente al termine della stagione regolare. Una vittoria di Roma rilancerebbe le speranze della Virtus di evitare i playout ma affosserebbe definitivamente Napoli; un colpaccio dei partenopei invece rilancerebbe le speranze dei campani di evitare l’ultimo posto, ma renderebbe il finale di stagione un lungo ‘spareggio’ fra le due squadre proprio per evitare l’ultimo posto e approdare almeno ai playout.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Roma-Napoli; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Virtus Roma e Napoli. Le soddisfazioni sono decisamente poche: per i capitolini abbiamo 12 punti, frutto di sole sei vittorie a fronte di ben quindici sconfitte nelle 21 giornate finora disputate, che relegano la Virtus Roma al penultimo posto. In casa però il bilancio non è del tutto negativo, perché la Virtus ha saputo ottenere cinque vittorie sulle dieci partite giocate davanti al proprio pubblico: oggi a Roma arriva il fanalino di coda e una vittoria è praticamente obbligatoria per continuare ad inseguire l’obiettivo della salvezza senza passare per i playout che toccheranno alla penultima e alla terzultima. Per i partenopei il bilancio è ancora più sconfortante, con appena tre vittorie a fronte di venti sconfitte; vero che Napoli ha una partita da recuperare, ma in questo momento anche solo il penultimo posto dista per sei punti, cioè tre vittorie. Penultimo posto che appartiene proprio alla Virtus Roma: vincendo, Napoli rimescolerebbe le carte, altrimenti anche questo obiettivo minimo del penultimo posto diventerebbe lontanissimo e la retrocessione diretta sarebbe sempre più vicina. In trasferta però i partenopei non hanno ancora mai vinto: dieci sconfitte in altrettante partite disputate, un bilancio disastroso che se non migliorerà già oggi spalancherebbe il baratro per Napoli.

