All Star Game NBA 2018/ Team LeBron Team Steph streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket)

LeBron James e Steph Curry, capitani all'All Star Game NBA 2018 (Foto LaPresse)

L’All Star Game NBA 2018 prende finalmente vita: alle ore 2:00 della mattina italiana lo Staples Center apre le sue porte per la gara delle stelle, appuntamento annuale che segna idealmente il confine tra la prima e la seconda parte della stagione nel basket americano (anche se la regular season è ben oltre il 50% delle partite previste). Come sempre la partita delle stelle è quella che chiude una kermesse nella quale sono previste altre competizioni: dalla sfida tra Team USA e Resto del Mondo (che ha sostituito la partita tra rookie, e poi quella tra giocatori del primo e del secondo anno) allo Skills Challenge, fino alle attese gare delle schiacciate e del tiro da 3 punti. Quest’anno però c’è una grandissima novità: l’All Star Game, inteso come la partita conclusiva, non sarà più una sfida tra Eastern Conference e Western Conference, come è sempre stato. Una svolta epocale: nel tentativo di ridare brio e imprevedibilità a una partita che era diventata più che scolastica, e per mischiare le carte presentando di volta in volta squadre diverse, il Commissioner della Lega Adam Silver ha deciso di cambiare tutto. I due giocatori più votati dai fan si sono ritrovati a scegliere i compagni di squadra attraverso un personalissimo draft oppure, per dirla con il gergo “di strada”, a fare le squadre come su un campetto qualunque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’ALL STAR GAME

L’All Star Game NBA 2018 viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2: la grande squadra del basket, capitanata da Flavio Tranquillo e con la collaborazione di Alessandro Mamoli e Davide Pessina (che si occupa del commento tecnico) ci accompagnerà nel corso della partita delle stelle, che sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video offerto dall’applicazione Sky Go, riservata a tutti gli abbonati. Non perdete poi di vista il sito ufficiale www.nba.com e le rispettive pagine messe a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Steph Curry e LeBron James hanno dunque selezionato le loro squadre; il processo è stato divertente, tanto che il Re ha twittato il rammarico di non averlo potuto fare in televisione. Sia come sia, dalle scelte delle due superstar sono emerse formazioni inedite; la regola di fondo comunque rimaneva quella degli anni scorsi, vale a dire che a formare i quintetti sarebbero stati comunque i giocatori più votati (50% dell’influenza i voti dei fan, 25% a testa giocatori e media) e soprattutto la divisione tra Est e Ovest rimaneva nella selezione dei “capitani” e in una ideale contrapposizione tra le due squadre. Per il resto, tutto libero: James ha scelto il suo alter ego Kevin Durant, l’ex compagno a Cleveland Kyrie Irving, poi Anthony Davis e DeMarcus Cousins che fanno coppia a New Orleans. Per Steph Curry il quintetto prevede, oltre a lui, James Harden e DeMar DeRozan più Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid a controllare i tabelloni. In più, come ovvio, ci sono le riserve; i roster sono formati da 12 giocatori e gli allenatori saranno Dwayne Casey (per il team LeBron) e Mike D’Antoni (per il team Steph). All’epoca le loro squadre, Toronto e Houston, erano seconde nelle rispettive Conference e saranno loro i coach visto che la regola vieta a due tecnici di sedere sulla panchina di un All Star Game per due anni di fila (cosa che ha negato il pass a Brad Stevens e Steve Kerr, di Boston e Golden State).

LA MALEDIZIONE

Formati i quintetti e i roster, sul team di LeBron James si è aperta una vera e propria maledizione: nel giro di pochi giorni ben quattro dei suoi giocatori hanno dato forfait. Si tratta di Kevin Love - compagno anche a Cleveland - di Cousins, John Wall e Kristaps Porzingis: in particolare per il centro dei Pelicans e il lettone di New York la stagione è già terminata. A quel punto sono stati inseriti altri quattro elementi: James potrà contare su Paul George, Andre Drummond, Kemba Walker e Goran Dragic. Attenzione però, perchè pochi giorni prima di giocare si è sparsa la voce secondo la quale anche LaMarcus Aldridge potrebbe non esserci: si tratta di un altro giocatore selezionato da LeBron, e sui social network si è parlato ironicamente del fatto che i compagni sani del Re potessero chiedere di lì a poco di essere scambiati di squadra.

