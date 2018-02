Fenerbahçe Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Fenerbahçe Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. La squadra di Pianigiani gioca sul parquet dei campioni in carica

22 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Fenerbahçe, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Fenerbahçe Olimpia Milano si gioca alle ore 18:45 di giovedì 22 febbraio: saranno le 20:45 locali quando le due squadre faranno il loro ingresso in campo sul parquet dell’Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, per la 23esima giornata del girone unico di basket Eurolega 2017-2018. Ci avviciniamo al momento decisivo, cioè quello in cui capiremo quali squadre si qualificheranno ai playoff; ultime speranze per una Milano che arriva peraltro qui con un risultato negativo alle spalle, quello di Coppa Italia dove è stata eliminata subito. L’Olimpia gioca oggi sul campo dei campioni in carica: hanno 7 vittorie e 15 sconfitte e una distanza di sei partite dall’ottavo posto. Ne mancano otto: ormai arrivare ai quarti di finale è un’impresa disperata. Il Fenerbahçe, terzo con 15 vittorie e 7 sconfitte, può ancora aspirare a vincere la regular season ma può sostanzialmente accontentarsi di entrare nelle prime quattro, cosa che gli permetterebbe di avere il playoff con fattore campo a favore. Chiaramente speriamo in una grande vittoria dell’Olimpia, ma le possibilità sono ridotte al lumicino e, anche prendendosi i due punti in Turchia, la qualificazione potrebbe non essere più alla portata di quanto lo sia in questo momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fenerbahçe Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade però per queste partite di Eurolega - è la grande novità nella stagione di basket - avrete a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce la diretta streaming video della sfida di Istanbul pagando una quota per abbonarsi al servizio. Dovrete chiaramente servirvi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone); ricordiamo inoltre che sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili come la classifica di regular season, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI FENERBAHCE

Il Fenerbahçe ha vinto l’ultima edizione di Eurolega e l’anno prima aveva giocato la finale; sicuramente si tratta di una squadra che può ampiamente permettersi qualche battuta d’arresto e fa parte dell’elite del basket europeo. Ha perso l’ultima trasferta, quella sul campo dell’Olympiacos, e per questo motivo è terzo in classifica; tuttavia questa è anche l’unica sconfitta nelle ultime sette uscite. Zelimir Obradovic non ha bisogno di consigli per arrivare in finale un’altra volta; l’allenatore più vincente in epoca moderna ancora una volta viaggia con il vento in poppa, però in questa stagione (pur perdendo soltanto 5 partite) sta tenendo un passo un po’ più lento di quanto ci si potesse immaginare. Alcune sconfitte sono state inattese: quella a Malaga nella partita di esordio, quella casalinga contro un pur competitivo Zalgiris Kaunas. In più il Fenerbahçe è caduto in una serie di sfide dirette: non solo due volte contro l’Olympiacos ma anche in casa contro il Real Madrid, che non è decisamente nella versione migliore degli ultimi anni. Insomma, qualcosa da limare e perfezionare c’è anche perchè questa è una competizione che perdona ben poco. Tuttavia il posto nei playoff è certo: l’obiettivo adesso sarà quello di vincere il più possibile per provare a prendersi la posizione più alta possibile nei playoff. Come già detto, una delle prime quattro sarebbe l’ideale anche se in questo momento la quarta posizione significherebbe andare nelle grinfie del Real Madrid.

QUI OLIMPIA MILANO

Il flop di Coppa Italia va dimenticato al più presto: Simone Pianigiani ha parlato anche di stanchezza, ma è chiaro che ci sia più di questo per spiegare un -18 arrivato contro Cantù in una partita nella quale la squadra è andata subito sotto senza mai riprendersi. A questo punto resta solo lo scudetto per salvare la stagione: se ti chiami Olimpia, e soprattutto in questo periodo in cui la società ha investito tanto, l’obiettivo è quello di provare a vincere tutto. In Eurolega però la AX Armani non è mai riuscita a essere competitiva: a dire il vero qualche vittoria importante l’ha piazzata, ma quando sembrava che la squadra potesse giocarsela e rientrare ha sempre subito cali di tensione che l’hanno frenata. Per esempio la sconfitta di Belgrado, contro la Stella Rossa: Milano ci arrivava dalla vittoria di Barcellona e da tre vittorie in quattro gare con le quali sembrava che il girone di ritorno potesse andare in un altro modo. Invece adesso si tratta solo di chiudere nel miglior modo possibile: il calendario è difficile ma non impossibile, dipenderà da quante energie fisiche e mentali la squadra vorrà spendere in un traguardo sfuggito di mano. Anche perchè l’Olimpia deve comunque provare a vincere la regular season di un campionato tutt’altro che scontato: quest’anno potrebbe davvero essere una differenza determinante nella griglia dei playoff visto il grande equilibrio. Chiaramente poi c’è l’orgoglio dei giocatori e motivazioni che sul parquet dei campioni in carica si trovano sostanzialmente da sole. Basteranno?

