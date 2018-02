Italia Olanda/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket qualificazioni mondiali)

Diretta Italia Olanda info streaming video e tv, orario e risultato live della partita per le qualificazioni ai Mondiali di basket a Treviso (oggi 23 febbraio)

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Olanda basket (LaPresse - immagine di repertorio)

Italia Olanda si gioca alle ore 20:15 di questa sera, venerdì 23 febbraio 2018, presso il PalaVerde di Treviso, un palazzetto storico per il basket italiano che torna ad accogliere la nostra Nazionale per il terzo match dell’Italia del basket nelle qualificazioni per i Mondiali 2019. Siamo dunque nel corso della seconda finestra per la Nazionale nel corso della stagione dei club, grande novità introdotta dalla Fiba fra le polemiche, dal momento che Eurolega e naturalmente Nba non si fermano, dunque tutti i c.t. hanno avuto problemi al momento di diramare le convocazioni. Il cammino comunque è iniziato bene per i ragazzi del c.t. Meo Sacchetti, che a novembre hanno vinto 75-70 contro la Romania a Torino e poi con un bel 64-80 a Zagabria contro la Croazia.

Siamo nella prima fase delle qualificazioni, che prevede in Europa gironi da quattro - Italia Olanda dunque costituisce l’ultima partita d’andata - che non dovrebbero essere un ostacolo, visto che le prime tre di ciascun gruppo accederanno alla seconda fase e abbiamo già raccolto due vittorie. Tuttavia i risultati ottenuti contro le altre due qualificate saranno validi per il nuovo gruppo, dove le tre qualificate dal nostro girone incroceranno quelle del girone di Polonia, Kosovo, Lituania e Ungheria, giocando però solamente contro le tre squadre già non affrontate nella prima fase. La classifica finale di ciascuno di questi quattro nuovi gruppi promuoverà ai Mondiali le prime tre, per un totale di 12 squadre europee.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ITALIA OLANDA

Italia Olanda di basket sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 2, canale numero 202 della piattaforma televisiva satellitare su abbonamento: collegamento già dalle ore 19.45 per un ampio pre-partita, in attesa della palla a due che avrà luogo alle ore 20.15. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questa sera, ricordiamo anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente riservata solamente agli abbonati.

ITALIA, UN NUOVO INIZIO

Per l’Italia il cammino verso i Mondiali 2019 deve costituire un nuovo inizio: dopo il flop della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 nonostante il pre-olimpico disputato in casa e il non esaltante Europeo 2017, la Federazione si è affidata a Meo Sacchetti, che deve tenere conto della grande novità delle partite di qualificazione collocate nel corso della stagione. Dovendo di conseguenza rinunciare ad alcuni degli italiani di Milano e naturalmente a quelli che giocano in altre squadre straniere di Eurolega (ad esempio Gigi Datome, per citare il più celebre) oppure in Nba, cioè Marco Belinelli e Danilo Gallinari, la rivoluzione è evidente. Il rischio di tanti temuto è proprio questo: affidarsi durante l’anno a un gruppo per disputare le qualificazioni e poi stravolgerlo per il grande evento estivo, quando ovviamente nessuno rinuncerà ai big di Eurolega o Nba. Questa comunque è la situazione, alla quale per ora gli azzurri si sono adattati bene. Per questa seconda finestra bisognerà purtroppo fare i conti pure con alcuni assenti per infortunio: rispetto al primo elenco di convocati sono usciti Alessandro Gentile, che nel quarto di finale di Coppa Italia contro Brescia ha riportato una lesione di primo grado alla coscia destra, Pietro Aradori che è alle prese con una lesione di primo grado a carico dei flessori della coscia sinistra e Andrea Crosariol per dolore alla schiena.

