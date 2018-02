Orzinuovi Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Orzinuovi Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per la diciannovesima giornata del girone Est nel campionato di basket A2

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Orzinuovi Fortitudo Bologna, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Orzinuovi Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:30 di sabato 3 febbraio: è uno degli anticipi previsti nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. La Consultinvest sembra essersi rilanciata: la vittoria ottenuta contro Ferrara (+17) ha spazzato via le polemiche legate al netto ko di Jesi, ma è anche vero che per la Fortitudo gli avversari veri sono altri; Orzinuovi invece ha perso a Roseto e la sua classifica è brutta, 4-14 il record e al momento zona playout insieme a Bergamo. Bologna ha ora il secondo posto in classifica, continuando a tallonare una Trieste che appare in calo di rendimento; una partita la separa dalla vetta, al momento l’incrocio nei playoff sarebbe quello contro Mantova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Orzinuovi Fortitudo Bologna; tuttavia, come per tutte le partite del campionato di Serie A2, l’appuntamento è con la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per attivare la quale dovrete pagare una quota per l’abbonamento. Visione possibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.legapallacanestro.com potrete invece consultare le informazioni utili sulla partita del San Filippo, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno in campo.

QUI ORZINUOVI

Che l’Agribertocchi dovesse giocare un campionato di basso profilo e orientato alla salvezza era risaputo, ma forse da queste parti si sperava in qualcosa di meglio; sta di fatto che la squadra ha perso sei delle ultime sette partite, riuscendo però a fare il colpo contro Ravenna - una delle migliori squadre del girone Est - e battendo anche Bergamo con un bel +16, un risultato che potrebbe essere molto utile in vista di un arrivo in volata. In questo senso però il ko di Roseto fa male: all’andata Orzinuovi aveva vinto di 10 punti ma gli abruzzesi sono riusciti a girare la differenza canestri e dunque in caso di arrivo a pari punti saranno davanti ai bresciani. Una sconfitta nella quale non sono bastati i 21 punti e 5 rimbalzi del solito ispirato Anthony Raffa, che di fatto ha predicato nel deserto trovando un po’ di aiuto dai soli Mario José Ghersetti (13 punti con 4/9 dal campo) e Adam Sollazzo, autore di 14 punti e 9 rimbalzi ma tirando con il 33,3%. La situazione è davvero complicata e la striscia di sconfitte, visto il calendario (trasferte a Udine e Imola dopo la partita di oggi) potrebbe anche allungarsi, portando a un peggioramento in classifica.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

La Fortitudo non conosce mezze misure: o vince nettamente oppure cade rovinosamente, in ogni caso fa parlare di sè. E’ il destino della favorita: è opinione comune che nessuno possa permettersi un roster come quello a disposizione di Matteo Boniciolli, e per questo motivo ci si aspetta che la F domini sempre e comunque. La realtà è ben diversa, perchè anche le squadre nettamente superiori hanno bisogno di metterci intensità; quella che è mancata all’Ubi Banca di Jesi, ma che è invece è stata vitale nella vittoria contro Ferrara. La partita era anche iniziata male, ma Bologna l’ha girata con un secondo quarto da antologia: 35 punti segnati e 15 subiti. Ancora senza Stefano Mancinelli, la Consultinvest ha trovato i 17 punti e 7 assist di un ispiratissimo Robert Fultz e i 20 di Alessandro Amici, che invece era stato lasciato in tribuna la settimana precedente. Al di là delle cifre, adesso che si avvicina la lunga volata per le posizioni ai playoff la società potrebbe essere messa di fronte a una scelta: rimanere con questo roster oppure apportare dei cambiamenti, ma non è facile andare a operare su questo gruppo a meno che non vengano prese scelte rivoluzionarie. Per esempio tagliare Demetri McCamey, che non ha mai davvero convinto (a Ferrara distorsione alla caviglia dopo 4 minuti, tanto che è in dubbio per oggi).

© Riproduzione Riservata.