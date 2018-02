Virtus Bologna Pesaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Virtus Bologna Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, valida per la diciottesima giornata del campionato di basket A1

03 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Pesaro, basket Lega A 18^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Pesaro, partita che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Emanuele Aronne e Gianluca Calbucci, apre la diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: al PalaDozza le due squadre calcano il parquet a partire dalle ore 20:45 di sabato 3 febbraio. Contesti e obiettivi diversi: la Segafredo, partita con tante ambizioni che non sempre è riuscita a soddisfare, sembra aver rotto gli indugi e arriva alla terza di ritorno con il quinto posto in classifica (insieme a Torino) e due partite da recuperare al terzetto che insegue Brescia, dunque con tutte le possibilità di inserirsi in una ipotetica corsa alla vittoria della regular season. Pesaro invece è rimasta solitaria sul fondo, e vede le altre scappare: le sole Pistoia e Capo d’Orlando sono a portata di aggancio, mentre Varese e Brindisi hanno due partite di vantaggio e il divario potrebbe aumentare. Dunque la vittoria fa decisamente più gola alla Vuelle, pur se le V nere sanno di non poter regalare alcunchè se vogliono blindare quanto prima la loro posizione nei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Pesaro; tuttavia, come per tutte le partite del campionato di Serie A1, l’appuntamento è con la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per attivare la quale dovrete pagare una quota per l’abbonamento. Visione possibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.legapallacanestro.com potrete invece consultare le informazioni utili sulla partita del PalaDozza, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno in campo.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Forse in casa Virtus i problemi restano quelli di inizio stagione: rotazioni corte e giocatori che non reggono tutta la durata della partita. Alessandro Ramagli però ci sta mettendo una pezza: sono arrivate tre vittorie consecutive (due al PalaDozza) che hanno portato la squadra nelle alte sfere della classifica. E’ stata superata nel migliore dei modi anche la prima partita senza Alessandro Gentile, che salterà anche questa per squalifica: non era scontato perchè si tratta del miglior realizzatore della squadra. I suoi minuti sono stati distribuiti egregiamente e in particolare è stato il fratello Stefano a fare la voce grossa, chiudendo con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per un ottimo 18 di valutazione, anche se il plus/minus (+5) non gli rende del tutto giustizia. Superato l’ostacolo Betaland, adesso Bologna ha una bella occasione per prendersi un’altra vittoria prima di un tour de force terribile: da qui a metà marzo giocherà contro Sassari e Venezia (due trasferte consecutive), poi Milano al PalaDozza e Brescia fuori casa. Sulla carta questo è il momento in cui Ramagli testerà le reali ambizioni della squadra e, soprattutto, comincerà a valutare in che modo i suoi ragazzi potrebbero rispondere in una serie di playoff, che resta comunque qualcosa di diverso e imprevedibile, almeno in minima parte.

QUI PESARO

La Vuelle sta disputando il campionato che ha imparato a conoscere nelle ultime stagioni: vita sul fondo della classifica nel tentativo di mettere almeno una squadra alle sue spalle. Fino ad ora le va dato atto di esserci sempre riuscita, anche quando sembrava onestamente spacciata; in questo torneo però le cose potrebbero essere diverse. Pesaro lotta e combatte, ma vince molto di rado: lo ha fatto soltanto una volta nelle ultime otto partite, sorprendendo Sassari all’Adriatic Arena, ma poi è tornata a subire contro Brescia e Reggio Emilia. Indicativo il fatto che la squadra abbia perso sia segnando poco (70 punti) che segnando tanto (96); contro la Grissin Bon non sono bastate le prestazioni sopra le righe di Manuel Omogbo (15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), Diego Monaldi (17 punti e 5 recuperi), Pablo Bertone (18 punti e 6 assist, 6/6 da 2 punti) e Eric Mika (18 punti e 5 rimbalzi) perchè gli altri hanno steccato e soprattutto perchè sono stati concessi il 64,7% da 2 e il 56% dall’arco a Reggio Emilia, che ne ha ovviamente approfittato e ha vinto nonostante la prova incolore di Amedeo Della Valle. La classifica piange, ma non tutto è perduto: il roster pur essendo poco profondo ha sicuramente qualità che Spiro Leka dovrà essere bravo a tirar fuori nel momento del bisogno, a cominciare dalla partita di questa sera.

