Brescia Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brescia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1, al PalaGeorge

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Trento, basket Serie A1 19^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Trento sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Evangelista Caiazza e Alessandro Perciavalle; si gioca al PalaGeorge di Montichiari, domenica 4 febbraio all’inusuale orario delle 15:30 per esigenze televisive. Siamo arrivati alla terza giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: le due squadre arrivano all’appuntamento separate da sei vittorie nella classifica, ma questa sfida potrebbe in realtà raccontare molto più di quello che l’attuale graduatoria dice. La Germani è la capolista: ha vissuto un periodo difficile ma sembra essere tornata a volare, e già oggi ha quasi blindato un posto nei playoff mentre attende la Final Eight di Coppa Italia. Più complicata la situazione di Trento, che però resta la finalista dello scorso campionato e dunque una realtà che va onorata al netto del rendimento a fasi alterne, fatto da più bassi che alti. Una partita che dunque potrebbe essere meno prevedibile di quanto potremmo supporre; l’Aquila va a caccia di quella vittoria che potrebbe girare tutta una stagione, e prenderla al PalaGeorge sarebbe molto importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Trento verrà trasmessa in diretta tv, come abbiamo già detto: l’appuntamento è quello classico su Eurosport 2, riservato quindi a chi possieda un abbonamento alla televisione satellitare o al digitale terrestre. Sempre pagando una quota per abbonarsi sarà inoltre possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando la piattaforma Eurosport Player su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche il sito www.legabasket.it che fornirà informazioni utili sulle due squadre in campo, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

QUI BRESCIA

La Germani ha ripreso a correre: aveva perso tre partite consecutive e quattro su cinque dopo la grande striscia di nove successi per aprire il campionato. Niente di grave, perchè questo gruppo era partito con l’idea di una salvezza tranquilla e si era invece trovato catapultato in testa contro ogni previsione; tuttavia la conferma dell’ottimo lavoro di Andrea Diana e del suo staff, e il valore del roster, sono emersi in maniera lampante nel modo in cui Brescia è riuscita a uscire dalla mini-crisi tornando a comandare in solitaria il campionato. Prima le vittorie casalinghe contro Pistoia e Pesaro, che hanno dato atto della superiorità della Leonessa su queste squadre; poi il capolavoro di Avellino, contro una Scandone in totale fiducia e che sembrava poter andare in fuga. Partita punto a punto e terminata all’overtime: Jason Rich ha impedito a Brescia di vincere nei 40 minuti ma la Germani ha fatto anche meglio, recuperando uno svantaggio di 5 punti negli ultimi due minuti con Marcus Landry e Michele Vitali, e prendendosi la vittoria con la tripla dello stesso Michele Vitali dopo un 1/2 di Rich dalla lunetta. Ai due punti hanno contribuito tutti: Marcus Landry ha infilato 22 punti con 6/12 da 2 punti, Michele Vitali ne ha aggiunti 17 con 5 rimbalzi (oltre ovviamente al buzzer beater), Lee Moore ha avuto 15 punti e 4 rimbalzi con tabellino perfetto dall’arco (3/3). Questa squadra continua a stupire: vincere la regular season è possibile, soprattutto perchè le avversarie non hanno rendimenti netti.

QUI TRENTO

La stagione dell’Aquila come detto non sta ricalcando quella scorsa: le aspettative per Maurizio Buscaglia e i suoi ragazzi sono piuttosto alte, dunque è chiaro che il primo punto all’ordine del giorno fosse quello di provare di confermarsi sapendo che mantenere quel livello fosse tutt’altro che semplice. Il problema è che Trento arriva a questa partita in rottura prolungata: ha perso le ultime quattro partite - l’ultima vittoria è arrivata contro Torino, il 2 gennaio - e in questo lasso di tempo ha fallito la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e soprattutto i quarti di finale di Eurocup, che pure erano alla portata. Domenica scorsa la squadra ha lottato su ogni pallone contro Venezia, nella riedizione della finale scudetto; tuttavia senza lo squalificato Jorge Gutierrez si è dovuto dare fondo a tutte le risorse di Toto Forray, che ha risposto da campione (21 punti con 6/14 dal campo) ma non è stato sufficiente quando si è trattato di cambiare ritmo. Ha giocato un’ottima partita anche Dominique Sutton (17 punti e 9 rimbalzi) che doveva dare risposte dopo la rissa del PalaDozza, ma alcuni giocatori chiave continuano a fare molta fatica: su tutti sicuramente Joao Gomes, che non sta ripetendo i fasti dello scorso anno e si è fermato a 6 punti, tirando peraltro sole tre volte dal campo a riprova di come la sua fiducia sia in calo. Con un record negativo, Trento è a due partite di distanza dall’ottavo posto: i playoff sono sempre alla portata, ma attenzione perchè nemmeno la zona retrocessione è troppo lontana.

