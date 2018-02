Napoli Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 oggi)

Diretta Napoli Siena info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, trasferta campana per i toscani (oggi 4 febbraio 2018)

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Siena (LaPresse)

Napoli Siena, partita valida per la diciannovesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, quarto turno del ritorno, si gioca al PalaBarbuto della città campana oggi, domenica 4 febbraio 2018 alle ore 18.00. Una sfida fra due grandi piazze, ma purtroppo la classifica non regala grandi gioie in questo momento. Ciò vale naturalmente soprattutto per la Cuore Napoli Basket, che su diciassette partite giocate finora (ne ha una da recuperare) ne ha vinte appena due ed è tristemente ultima, lontana persino dal penultimo posto che porterebbe almeno ai playoff. La retrocessione diretta è dunque un rischio sempre più concreto per Napoli, d’altronde nemmeno Siena se la passa benissimo perché ad oggi i toscani sarebbero esclusi dalle prime otto posizione che a fine stagione regolare varranno i playoff: per la Soundreef 16 punti, frutto di otto vittorie e dieci sconfitte, sono un ruolino da migliorare per ambire a partecipare alla cosiddetta post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Napoli Siena non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Napoli e Siena. Per i partenopei è un bilancio decisamente sconfortante, con appena due vittorie, tra l’altro ormai entrambe piuttosto lontane: l’ultima infatti risale ad esattamente due mesi fa, domenica 3 dicembre. Eravamo allora alla decima giornata e Napoli già navigava in cattive acque: da allora sono passati quasi altrettanti turni e la squadra campana ha raccolto solamente sette sconfitte consecutive che rendono difficile pensare anche solamente a lottare per il penultimo posto che garantirebbe i playoff. A questo punto non si può più guardare in faccia nessuno: urge tornare immediatamente alla vittoria per tenere accesa almeno la fiammella della speranza. Siena però non può permettersi passi falsi in una partita che è da vincere a tutti i costi se i toscani vorranno rilanciare l’inseguimento a un posto nei playoff. Di certo finora la Soundreef è stata frenata dal pessimo rendimento lontano da Siena, perché in trasferta ha ottenuto appena due vittorie a fronte di ben sette sconfitte, vanificando così un bilancio casalingo decisamente migliore (6-3). L’ultimo viaggio ha però portato il successo ad Agrigento che, unito alla successiva vittoria contro Trapani, ha dato a Siena una piccola striscia di due affermazioni consecutive, che oggi va allungata se si vuole pensare in grande.

