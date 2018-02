Olimpia Milano Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Olimpia Milano Capo d'Orlando: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Capo d'Orlando, basket Serie A1 18^ giornata (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Capo d’Orlando, partita diretta dalla terna arbitrale Weidmann-Morelli-Giovannetti, si gioca al Mediolanum Forum con palla a due alle ore 17:00 di domenica 4 febbraio. Quasi un testa coda tra due squadre che nel campionato di basket Serie A1 2017-2018 inseguono obiettivi diversi, e che ovviamente hanno anche valori ben differenti: l’Olimpia punta il primo posto in regular season e, nel lungo periodo, la vittoria dello scudetto che sarebbe il terzo nelle ultime cinque stagioni. La Betaland deve salvarsi, e al momento non può concedersi altri pensieri: certo con una buona striscia potrebbe tornare ad ambire ai playoff, ma al momento la situazione è veramente complicata perchè, con 5 vittorie e 12 sconfitte, il fondo della classifica è davvero molto vicino e soprattutto la squadra siciliana è in rottura prolungata, dando la sensazione di dover prima svoltare psicologicamente e poi sistemare i dettagli sul campo. Il pronostico dice che Milano è nettamente favorita, ma Simone Pianigiani ha già avvisato circa i cali di tensione e personalità che possono costare molto cari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Capo d’Orlando non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque l’unico modo per assistere alla partita del Mediolanum Forum è quello di Eurosport Player, piattaforma che fornisce tutto il campionato di basket attraverso un servizio in abbonamento, attivabile in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sulla pagina ufficiale della Lega Basket, wwwlegabasket.it, troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

QUI OLIMPIA MILANO

Pianigiani non ha preso affatto bene la sconfitta di Varese: non tanto perchè si trattasse di un derby molto sentito, e magari nemmeno per come la classifica è cambiata visto che l’Olimpia rimane ad una sola vittoria dal primo posto. Il tecnico senese lo ha detto chiaramente: questa squadra, pur essendo superiore alle altre, non si può permettere di calare l’intensità e giocare senza personalità. E così successo che Milano ha perso la seconda partita nelle ultime tre, dopo la sconfitta interna contro Venezia; a questo proposito le doppie sfide dirette stanno diventando un problema, perchè la EA7 è già caduta al Forum contro Reyer e Scandone Avellino, inoltre ha perso sul campo di Torino. Chiaramente ribaltare tutto è ampiamente possibile per un roster del genere, ma evidentemente Pianigiani è preoccupato da un atteggiamento che bisogna girare immediatamente perchè potrebbe costare molto più caro quando si entrerà nei playoff. Anche per questo motivo la partita interna contro Capo d’Orlando è un banco di prova importante: dal punto di vista del coefficiente di difficoltà naturalmente siamo tra i più bassi, ma il coach vorrà vedere risposte sul piano mentale e di approccio alla partita che serviranno poi per i prossimi impegni.

QUI CAPO D’ORLANDO

Sono sei le sconfitte consecutive per la Betaland in campionato: nel 2018 la squadra di Gennaro Di Carlo non ha ancora vinto, perdendo anche l’ultima del 2017 sul campo di Avellino. Prima di questa serie negativa Capo d’Orlando navigava appena sotto il 50% di vittorie ed era in piena corsa per i playoff; da metà dicembre invece è arrivata una rottura prolungata, che non può essere spiegabile esclusivamente con l’addio di Justin Edwards. L’americano se n’è andato il 20 novembre: senza di lui l’Orlandina ha comunque vinto contro Trento e Brindisi, partite difficili che la squadra ha saputo condurre in porto. Sembra invece che sia arrivato un crollo fisico: le rotazioni sono limitate e certi giocatori non hanno nel loro DNA la capacità di vincere le partite da soli. Nemmeno Eric Maynor, che resta un grande acquisto ma, anche a causa dei tanti problemi fisici avuti negli anni scorsi, non può essere il salvatore della patria. Sicuramente è positiva la crescita di giocatori come Mirza Alibegovic e Vojislav Stojanovic, ma dall’altra parte alcuni elementi chiave non sono ancora riusciti a fare il salto di qualità richiesto; adesso l’Orlandina rischia grosso, il calendario non tira decisamente dalla sua parte nelle prossime tre giornate e la quarta sarà la sfida diretta contro Pesaro che, per come la classifica è messa in questo momento, potrebbe rappresentare la gara determinante per la salvezza.

