Pistoia Cremona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pistoia Cremona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara per la diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pistoia Cremona, basket Serie A1 18^ giornata (Foto LaPresse)

Pistoia Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Gabriele Bettini e Matteo Boninsegna, si gioca al PalaCarrara nella giornata di domenica 4 febbraio, con palla a due alle ore 19:00. Siamo arrivati alla terza giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2017-2018; la The Flexx ha visto la propria situazione complicarsi sensibilmente dopo un ottimo avvio di stagione, tanto che le partite vinte sono appena 5 e c’è il concreto rischio di ritrovarsi anche all’ultimo posto in classifica, dovendo poi necessariamente recuperare su tutte le concorrenti dirette per ottenere la salvezza. Viceversa la Vanoli è riuscita a fare il salto di qualità e si è spinta forse anche oltre il proprio valore effettivo: al momento i lombardi hanno un record positivo (9-8) e se la regular season finisse oggi andrebbero a giocare i playoff, niente male per una squadra che la scorsa primavera era retrocessa sul campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Cremona non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque l’unico modo per assistere alla partita del PalaCarrara è quello di Eurosport Player, piattaforma che fornisce tutto il campionato di basket attraverso un servizio in abbonamento, attivabile in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sulla pagina ufficiale della Lega Basket, wwwlegabasket.it, troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

QUI PISTOIA

Una sola vittoria nelle ultime sette partite: dopo aver vinto la sfida salvezza contro Pesaro, il record della The Flexx era 4-6 e c’era la speranza di potersi inserire nella corsa alla Final Eight di Coppa Italia e dunque nel discorso playoff. Poi le cose sono peggiorate all’improvviso: da quel 10 dicembre la squadra toscana è stata in grado soltanto di battere Capo d’Orlando, perdendo tutte le altre sfide. Per Vincenzo Esposito comunque non tutto il campionato è da buttare: intanto va registrato il record di assist (10) fatto segnare da un Ron Moore sempre più leader, e poi ci sono i progressi di un Raphael Gaspardo che sembra essere stabilmente entrato nelle convocazioni per la nazionale. In più, di fatto tutte le vittorie centrate dalla squadra sono importantissime per un discorso di classifica: due volte contro Capo d’Orlando, poi contro Brindisi e Pesaro. Al momento dunque un arrivo a pari punti con una di queste squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere vedrebbe la The Flexx in vantaggio, e quindi la salvezza è più vicina di quanto la classifica possa far apparire. Anche così tuttavia serve una risposta importante sul campo: vale a dire provare a vincere oggi, così da aumentare il proprio score e soprattutto sbloccarsi psicologicamente.

QUI CREMONA

Nessuno si aspettava che la Vanoli potesse correre in questo modo: il momento in cui la squadra lombarda ha svoltato può essere identificato a inizio dicembre, con la vittoria contro Avellino. Da allora Meo Sacchetti e i suoi ragazzi hanno vinto sei delle otto partite giocate; più che il bilancio, che ha permesso di portare la squadra in zona playoff, sono importanti i colpi centrati. Battuta la Scandone, ma poi battuta anche Brescia - in trasferta - oltre ai colpi di Capo d’Orlando e contro Cantù. Oggi Cremona non è più coinvolta nella lotta per salvarsi e, ripetiamo, è incredibile perchè anche se la certezza di giocare in Serie A1 è arrivata sostanzialmente presto la società era ormai entrata in un’ottica di A2, dunque è stata tempestiva e brava nel modificare le sue valutazioni e costruire un roster competitivo per il massimo campionato. Nella striscia positiva sono arrivate le sole sconfitte di Trento e Milano; al Mediolanum Forum però la Vanoli ha rischiato di vincere, arrivando a condurre di 6 punti dopo un parziale di 11-0 ad aprire il quarto periodo e non riuscendo a raggiungere l’overtime solo grazie ad una magia firmata Micov-Kuzminskas, una rimessa eseguita alla perfezione sulla quale, va detto, la difesa cremonese non è stata esente da colpe.

© Riproduzione Riservata.